Администрация США попросила Верховный суд приостановить действие закона об абортах в Техасе

Закон действует в штате с сентября. Согласно ему, врачам запрещается делать аборт при обнаружении сердцебиения плода, которая обычно фиксируется на сроке около шести недель.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге в понедельник, что президент Джо Байден будет защищать права на аборт и что министерство юстиции возглавит усилия по обеспечению женщинам «доступа к основным правам, которые они имеют для защиты собственного здоровья».

