Администрация США попросила Верховный суд приостановить действие закона об абортах в Техасе
Администрация Байдена просит Верховный суд заблокировать закон Техаса, запрещающий большинство абортов. Об этом сообщает ABC News.
Закон действует в штате с сентября. Согласно ему, врачам запрещается делать аборт при обнаружении сердцебиения плода, которая обычно фиксируется на сроке около шести недель.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге в понедельник, что президент Джо Байден будет защищать права на аборт и что министерство юстиции возглавит усилия по обеспечению женщинам «доступа к основным правам, которые они имеют для защиты собственного здоровья».
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