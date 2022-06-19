СМИ: Демократы усомнились, что Байден потянет выборы главы государства

Советники действующего американского лидера Джо Байдена изучают возможные варианты и перспективы официального запуска в 2023 году предвыборной кампании по переизбранию демократа, сообщает The Washington Post.

Рейтинг одобрения Байдена упал до рекордных 36%

По данным издания, среди членов Демократической партии существуют мнения о том, что Байден может оказаться не готов к новым выборам главы Белого дома. При этом спонсоры, законодатели и стратеги говорят о своих опасениях по поводу возраста нынешнего президента, а также его способности вести избирательную кампанию. Если его переизберут на второй срок, то к концу правления ему исполнится 86 лет.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, президент США Джо Байден намерен баллотироваться на второй президентский срок.

В январе 2021 года Байден вступил в должность 46-го президента США в возрасте 78 лет и стал старейшим главой государства за всю историю Соединенных Штатов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденПрезидент США
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