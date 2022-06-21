В Техасе захотели провести референдум о выходе штата из состава США
Сторонники Республиканской партии в штате Техас призвали провести в следующем году референдум о выходе из состава США. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на доклад, принятый на съезде республиканцев Техаса.
«Мы призываем заксобрание Техаса принять в ходе следующей сессии принять закон с требованием референдума в 2023 году для народа Техаса, чтобы определить, должен ли штат Техас вновь заявить свой статус независимого государства», — говорится в документе.
В докладе указано, что Вашингтон ущемляет права штата «на местное самоуправление», которое сохраняет за регионом право «отсоединиться от США».
Кроме того, около 5 тысяч республиканцев-участников съезда отрицают итоги выборов 2020 года, после которых президентом США стал Джо Байден. Техасцы настаивают, что глава государства «не был законно избран народом Соединенных Штатов», пишет «Свободная пресса».
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