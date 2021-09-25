Разговаривать придется. Взаимные санкции из-за визита Нуланд могут ослабнуть?

Воронцов отвечает за вопросы многостороннего разоружения/ Российский представитель должен отправиться в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН, чтобы участвовать в работе Первого комитета Генеральной ассамблеи, уточняет RT.

Ранее стало известно, что Россия и США согласовывают возможность прибытия заместителя американского госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву. Ее визит может состояться даже несмотря на то, что она находится в «черных списках» российских властей — ей запрещен въезд на территорию РФ.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что визит Нуланд может стать своего рода продолжением диалога между Москвой и Вашингтоном, который в Женеве начали президенты Владимир Путин и Джо Байден, а одной из тем обсуждения - ситуация в Афганистане.

Планируется, что в Москве Нуланд встретится с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, сообщает РБК. Отмечается, что на переговорах основной станет украинская тематика.