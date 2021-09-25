Разговаривать придется. Взаимные санкции из-за визита Нуланд могут ослабнуть?

Россия требует снять ограничения с дипломатов в обмен на визу Нуланд

Россия готова выдать разрешение заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд на визит в Москву и ожидает ответных действий. Российская сторона рассчитывает на предоставление визы США дипломату РФ, которому ранее отказали в получении документа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Визит Нуланд в Москву может состояться в октябре, уточнил источник издания в российских госструктурах. В ответ на такую возможность Москва требует от Вашингтона предоставить визу специалисту Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константину Воронцову. США отказали ему в праве на въезд осенью 2019 года, пишет Газета.ru.

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Воронцов отвечает за вопросы многостороннего разоружения/ Российский представитель должен отправиться в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН, чтобы участвовать в работе Первого комитета Генеральной ассамблеи, уточняет RT.

Ранее стало известно, что Россия и США согласовывают возможность прибытия заместителя американского госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву. Ее визит может состояться даже несмотря на то, что она находится в «черных списках» российских властей — ей запрещен въезд на территорию РФ.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что визит Нуланд может стать своего рода продолжением диалога между Москвой и Вашингтоном, который в Женеве начали президенты Владимир Путин и Джо Байден, а одной из тем обсуждения - ситуация в Афганистане.

Планируется, что в Москве Нуланд встретится с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, сообщает РБК. Отмечается, что на переговорах основной станет украинская тематика.

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Американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в эфире НСН заявил, что Москва осознает важность взаимодействия с США по ряду глобальных вопросов, в том числе к диалогу с «персонами», которые не питают симпатий к России.

«Дипломатия – это вещь сугубо прагматичная, реалистичная, и понятно, что времена меняются, меняются отношения к тем или иным персонам. Как Черчилль сказал, у Англии нет постоянных врагов, а есть постоянные интересы. Очевидно, что Нуланд – персона, которая не симпатизирует России, которая является ястребом, которая пытается проводить агрессивную внешнюю политику, которая связана с неоконсервативными кругами в США, она замужем за апологетом идеи американского доминирования. Но она сейчас заместитель госсекретаря, и, так или иначе, нам взаимодействовать с Соединенными Штатами необходимо, и мы взаимодействуем», - рассказал он.

Самой широкомасштабной акцией США отношении российских дипломатов стала высылка группы российских дипломатов в Вашингтоне и генерального консульства РФ в Нью-Йорке. Соединенные Штаты объявили о санкциях 15 апреля, обвинив Россию в якобы попытке повлиять на выборы в США, в транснациональной коррупции, а также причастности к кибератакам.

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Вашингтон стремится унизить Россию до статуса регионального государства, заявил «Радиоточке НСН» сенатор Андрей Климов по поводу высылки дипломатов РФ из США.

«Для меня нет ничего необычного в новых санкциях. Еще 22 августа 2017 в законе США Россия была названа противником. Ну вот, они и считают, что на войне, как на войне. Они от этого вообще не отходят ни на копеечку. Россия, с их точки зрения, должна как максимум исчезнуть как суверенная держава. Ну, карлики какие-то появятся или вассалы, как Украина. Программа минимум: вернуть нам статус регионального государства. И не надо ничего гадать и подскакивать от каждого сообщения из Вашингтона. Их план направлен не против Путина, не против партии или правительства, а против РФ», — считает сенатор.

Позже Москва объявила о высылке 10 американских дипломатов посольства США в Москве в качестве ответной меры.

Напомним, бывший помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии была одним из авторов политики экономических и персональных санкций в адрес России. Об этом рассказал в Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

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