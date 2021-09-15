Лавров призвал Вашингтон объяснить вмешательство в российские выборы
Москва ждет от Вашингтона ответа, почему со стороны США происходит вмешательство в российские выборы. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.
По его словам, необходимые документы были переданы американскому послу, который обещал проверить все факты.
При этом посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что никаких данных о нарушении российского законодательства у американской стороны нет.
Ранее Салливан провёл на Смоленской площади около 20 минут, не став комментировать свой визит. Источник РИА Новости сообщил, что американского посла вызвали в МИД РФ из-за вмешательства в российские выборы.
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