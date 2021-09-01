«Кабульская резня бензопилой». «Бегство» США из Афганистана признали катастрофой
Военный историк оценил ущерб имиджу Америки и оценил состояние американцев как «легкий шок».
США в Афганистане оказались проигравшей стороной, чего не было со времен Вьетнама, заявил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее президент России Владимир Путин назвал нулевым результат пребывания США в Афганистане. По его словам, «это привело лишь к трагедиям и потерям для тех, кто это делал и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана».
Норин заметил, что американцы не планировали заканчивать свою кампанию так, как это вышло на самом деле, и подчеркнул, что случившееся стало для американцев катастрофой.
«То, что ситуация зашла в тупик, было ясно достаточно давно. Еще Трамп объявил о намерении вывести войска и начал процесс заключения с "Талибаном" (запрещенная в РФ террористическая организация. - прим. НСН) соглашений и вывода войск. Дело в том, что к тому моменту Афганистан превратился в огромную коррупционную дыру для США, в которую вбухивались невероятные деньги. Там они благополучно распиливались в таких масштабах, какие нам и не снились. И при этом никакой пользы от этого не было. Поэтому ответ, что делать, был очевидный. Байден лишь продолжил этот процесс. Но то, насколько стремительно посыпалось правительство Афганистана, стало неожиданностью для всех и в первую очередь для американцев. Что и сделало ситуацию настолько катастрофической для имиджа Америки», - заявил Норин.
Военный историк объяснил, почему президент Джо Байден не изменил свое решение по выводу войск даже тогда, когда «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) начал вытеснять правительственные войска из некоторых провинций.
«Байден был попросту дезинформирован собственной разведкой, Госдепартаментом и военными, которые ему сообщали, что правительство Афганистана еще сможет удержаться какое-то вменяемое время, чтобы это не выглядело «Кабульской резней бензопилой». И сейчас американское общество пребывает в легком шоке, когда американцы увидели, что их страна оказалась проигравшей, к чему они не привыкли со времен Вьетнама», - отметил эксперт.
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Афганистана в эфире «Открытого урока» и общения со школьниками в рамках образовательного марафона «Знание».
«Результат нулевой, если не сказать, что в минус все пошло. Ситуация должна созреть. А если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, надо помогать людям… Можно и нужно это делать, но это нужно делать цивилизованным способом: аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша, набраться терпения»,— передает слова Путина РИА Новости.
США завершили вывод войск из Афганистана 31 августа. Таким образом, завершилась почти 20-летняя миссия американских войск в этой стране. Войска США вошли в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года. За время военной кампании в Афганистане был убит 2461 американец, включая потери среди военных и гражданских.
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