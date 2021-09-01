«Кабульская резня бензопилой». «Бегство» США из Афганистана признали катастрофой

США в Афганистане оказались проигравшей стороной, чего не было со времен Вьетнама, заявил военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее президент России Владимир Путин назвал нулевым результат пребывания США в Афганистане. По его словам, «это привело лишь к трагедиям и потерям для тех, кто это делал и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана».