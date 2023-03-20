Германия арестует, остальные - боятся: Медведев пригрозил Гааге ракетами за ордер имени Путина

СМОТРИТЕ В НЕБО

Рабочую неделю бывший президент и премьер-министр начал с поста в своем Telegram-канале, который посвятил тому самому резонансному решению МУС. Медведев не постеснялся крепких выражений, назвав гаагский суд «говенным», отметив, что этот прецедент для международного права будет иметь чудовищные последствия.

«Международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдёт, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам», - написал Медведев.

Политик отмечает, что мы становимся свидетелями мрачного заката международных отношений. Для гаагских судей же Медведев дал отдельный совет.

«Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо», - посоветовал он.