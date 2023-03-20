Германия арестует, остальные - боятся: Медведев пригрозил Гааге ракетами за ордер имени Путина
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев посоветовал гаагским судьям внимательно смотреть в небо откуда может прилететь гиперзвуковая ракета «Оникс».
Несколько дней не утихают разговоры вокруг решения Международного уголовного суда об аресте президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В смыслах и оценках разбираются власти и политологи, российский лидер никак не комментировал решение МУС, но дальше всех пошел зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
СМОТРИТЕ В НЕБО
Рабочую неделю бывший президент и премьер-министр начал с поста в своем Telegram-канале, который посвятил тому самому резонансному решению МУС. Медведев не постеснялся крепких выражений, назвав гаагский суд «говенным», отметив, что этот прецедент для международного права будет иметь чудовищные последствия.
«Международные акты принимаются сегодня с трудом, налицо полная ангажированность и диктат группы англосаксонских стран. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдёт, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам», - написал Медведев.
Политик отмечает, что мы становимся свидетелями мрачного заката международных отношений. Для гаагских судей же Медведев дал отдельный совет.
«Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового «Оникса» из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо», - посоветовал он.
ГЕРМАНИЯ ГОТОВА АРЕСТОВАТЬ ПУТИНА
Суд в Гааге был создан в 2002 году. Его юрисдикции подчиняются 123 страны, среди них и дружественные России – Таджикистан, Бразилия и другие. При этом Россия, а также США, Китай, Индия, Израиль и Иран возражают против самой идеи МУС как ограничивающей суверенитет государств и дающей широкие компетенции суду.
«Очевидно, что поступила максимально жесткая вводная из того же Пиндостана», - завуалировано намекает Медведев на ангажированность суда одной державе.
Тем временем в Европе уже заявляют о готовности арестовать Владимира Путина.
«Я ожидаю, что МУС быстро свяжется с Интерполом, а также с государствами-участниками и попросит их об исполнении требования. Затем Германия будет обязана арестовать президента Путина, когда он въедет на немецкую территорию, и передать его МУС», - заявил глава Минюста ФРГ Марко Бушманн.
Заявление немецкого политика уже стало предметом разбирательством в Следственном комитете. Глава ведомства Александр Бастрыкин уже поручи дать необходимую правовую оценку высказываниям министра юстиции ФРГ.
Любопытная ситуация складывается и вокруг предстоящего саммита БРИКС, который должен пройти в Южной Африке, которая признает решение МУС.
«Мы, как правительство, осознаем наше юридическое обязательство. Однако в период до саммита мы будем продолжать взаимодействовать с соответствующими заинтересованными сторонами», - заявил представитель главы ЮАР Винсент Магвенью агентству Reuters.
Официально участие Владимира Путина в саммите Кремль не подтверждал, но до этого были все основания полагать, что российский лидер может принять в нем участие.
ПРОСТО БУТАФОРИЯ
Заведующий кафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе заявил ТАСС, что дружественные страны, которые будет посещать президент России Владимир Путин, не будут выполнять решение.
«Если Путин решит, допустим, поехать в Таджикистан, Таджикистан участвует в статуте МУС. Как вы думаете, Таджикистан будет выполнять решение этого суда? Конечно, не будет. Поэтому это решение является просто бутафорией», - сказал Абашидзе.
В Гааге уже и сами не рады. Так, главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что выдача ордера на арест Владимира Путина стала прискорбным событием.
«Очень жаль, что нам приходится это делать», - сказал он.
Правда, отметил, что суд и дальше будет расследовать конфликт на Украине.
А премьер Камбоджи и вовсе заявил, что ордер МУС в отношении Путина может спровоцировать ядерную войну.
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