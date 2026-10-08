Останутся без поддержки? Как изменятся отношения Южной Кореи и Украины
Киев может потерять часть поддержки Южной Кореи, однако ожидать разворота республики в сторону России не стоит, заявил НСН Александр Воронцов.
Украина продемонстрировал недоговороспособность, а Южная Корея не стала терпеть хамство и сделала неожиданный ход, отозвав посла, и хотя на двусторонних отношениях Киева и Сеула это скажется, крутых разворотов в сторону РФ не ожидается, объяснил НСН заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.
Южная Корея отзывает посла из Украины, передает агентство Yonhap. Это происходит на фоне дипломатического скандала из-за раскрытия Киевом конфиденциальной информации. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. 7 октября представитель МИД Украины Георгий Тихий объяснил разногласия с Южной Кореей различиями в трактовке договоренностей о конфиденциальности данной информации. Воронцов подчеркнул, что Киев занял неуступчивую позицию в этом споре.
«Это серьезный шаг и реальный сигнал об ухудшении отношений, о выражении недовольства. Украина продемонстрировала в очередной раз свою недоговороспособность. Было предложено дипломатическим образом как-то это урегулировать, принести извинения. Но Киев занял неуступчивую позицию, в свойственной ему наглой манере отказался извиняться, хотя в международной правовой практике это нормальное действие, начал выставлять контробвинения в адрес Сеула и так далее. Хотя президент Ли Чжэ Мен сказал, что была договоренность о конфиденциальности этих шагов, украинская сторона это опровергла, тем самым она фактически заявила, что президент РК Ли Чжэ Мен солгал. Это еще больше подлило масла в огонь», — считает собеседник НСН.
Отзывом посла Южная Корея продемонстрировала, что для нее неприемлемо поведение Киева, и это неизбежно скажется на поддержке Украины со стороны Сеула.
«Это неожиданная история, учитывая, что Южная Корея — это верный союзник США. Она последовательно выдерживает общую линию Запада, в том числе в отношении санкций, не потому, что им хочется, но из солидарности и необходимости следовать стратегической линии своего американского патрона. А тут она была настолько уязвлена, настолько чувствительно для них оказалось такое хамское поведение украинской стороны, что они решили пойти на шаги, противоречащие линии Запада в политике безграничной поддержки Украины и прощения всех их выходок. Другие терпят, а Южная Корея не смогла стерпеть. Возможно охлаждение отношений, снижение уровня отношений, снижение уровня поддержки со стороны Южной Кореи. Они напрямую не оказывают военную поддержку летальным оружием, но гуманитарная, технологическая поддержка существенная. Сеул — серьезный донор Украины. И этот объем помощи может быть снижен. Насколько существенно, жизнь покажет», — пояснил он.
Несмотря на это резких и принципиальных изменений во внешней политике Южной Кореи в отношении России и быстрого налаживания связей с Москвой не ожидается, отметил востоковед.
«Украинская диаспора в Южной Корее ведет себя свободно, какие-то манифестации около нашего посольства устраивают. Раньше им это разрешали, теперь такие вещи, я думаю, будут более ограничены. Но кульбитов, крутых разворотов в сторону России вряд ли придется ожидать. Это происходит не напрямую. Это сложные материи, многофакторные, чувствительные. Украинский феномен, который сейчас неожиданно возник, некоторым образом повлияет. Вот южнокорейский контейнеровоз впервые прошел по Северному морскому пути. Это не афишируется, но де-факто это уже был момент определенного сотрудничества с нашей стороной. Но о таких вещах громко не говорят», — подчеркнул Воронцов.
Ранее научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин в беседе с НСН называл скандал с Украиной «подарком для Южной Кореи», так как республика не хочет быть втянута в украинский конфликт и активно ссориться с Россией.
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