Южная Корея отзывает посла из Украины, передает агентство Yonhap. Это происходит на фоне дипломатического скандала из-за раскрытия Киевом конфиденциальной информации. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о передаче Сеулу двух северокорейских военнопленных. 7 октября представитель МИД Украины Георгий Тихий объяснил разногласия с Южной Кореей различиями в трактовке договоренностей о конфиденциальности данной информации. Воронцов подчеркнул, что Киев занял неуступчивую позицию в этом споре.

«Это серьезный шаг и реальный сигнал об ухудшении отношений, о выражении недовольства. Украина продемонстрировала в очередной раз свою недоговороспособность. Было предложено дипломатическим образом как-то это урегулировать, принести извинения. Но Киев занял неуступчивую позицию, в свойственной ему наглой манере отказался извиняться, хотя в международной правовой практике это нормальное действие, начал выставлять контробвинения в адрес Сеула и так далее. Хотя президент Ли Чжэ Мен сказал, что была договоренность о конфиденциальности этих шагов, украинская сторона это опровергла, тем самым она фактически заявила, что президент РК Ли Чжэ Мен солгал. Это еще больше подлило масла в огонь», — считает собеседник НСН.

Отзывом посла Южная Корея продемонстрировала, что для нее неприемлемо поведение Киева, и это неизбежно скажется на поддержке Украины со стороны Сеула.

«Это неожиданная история, учитывая, что Южная Корея — это верный союзник США. Она последовательно выдерживает общую линию Запада, в том числе в отношении санкций, не потому, что им хочется, но из солидарности и необходимости следовать стратегической линии своего американского патрона. А тут она была настолько уязвлена, настолько чувствительно для них оказалось такое хамское поведение украинской стороны, что они решили пойти на шаги, противоречащие линии Запада в политике безграничной поддержки Украины и прощения всех их выходок. Другие терпят, а Южная Корея не смогла стерпеть. Возможно охлаждение отношений, снижение уровня отношений, снижение уровня поддержки со стороны Южной Кореи. Они напрямую не оказывают военную поддержку летальным оружием, но гуманитарная, технологическая поддержка существенная. Сеул — серьезный донор Украины. И этот объем помощи может быть снижен. Насколько существенно, жизнь покажет», — пояснил он.