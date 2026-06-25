Онкологический прорыв: Как Южная Корея лечит рак у пациентов из России

КОМФОРТ И ПОДДЕРЖКА

Одна из сильных сторон корейского медицинского туризма — продуманная инфраструктура для иностранцев. Во многих клиниках работают международные отделы, где есть переводчики на русский язык. В некоторых больницах можно даже получить персонального координатора, который будет сопровождать пациента на всех этапах — от записи на приём до выписки.

Переводчики не просто переводят слова врача — они помогают разобраться в сложных медицинских терминах, объясняют план лечения, отвечают на вопросы родственников и помогают оформить все документы. Кроме того, в клиниках есть русскоязычные информационные материалы, приложения и чаты, где можно задать вопрос в любое время.

Атмосфера в больницах поражает своим спокойствием и уважением к пациенту. В Корее к больному из России относятся не как к «носителю диагноза», а как к человеку, которому нужно и можно помочь.

