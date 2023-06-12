«Детсадовская ошибка»: в Нидерландах не смогли заморозить активы РФ
Треть банков и других финансовых учреждений Нидерландов не в состоянии заморозить российские активы из-за ошибок в написании фамилий. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная корпорация (NOS).
Как отмечает телеканал, фамилия российского президента на английском языке пишется Putin, а на голландском – Poetin.
«Это поистине детсадовские ошибки. В санкционных списках имя и фамилия лица, на которое наложены санкции, часто пишутся на английском, голландском, русском, украинском, а также, возможно, и еще как-то иначе, если что-то пошло не так», - объяснила адвокат Хелен Овер де Линден
В Еврокомиссии ранее заявили, что заморозка российских активов станет гарантией выплаты компенсации Украине, передает «Радиоточка НСН».
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