«Детсадовская ошибка»: в Нидерландах не смогли заморозить активы РФ

Треть банков и других финансовых учреждений Нидерландов не в состоянии заморозить российские активы из-за ошибок в написании фамилий. Об этом сообщает национальная телерадиовещательная корпорация (NOS).

Как отмечает телеканал, фамилия российского президента на английском языке пишется Putin, а на голландском – Poetin.

«Это поистине детсадовские ошибки. В санкционных списках имя и фамилия лица, на которое наложены санкции, часто пишутся на английском, голландском, русском, украинском, а также, возможно, и еще как-то иначе, если что-то пошло не так», - объяснила адвокат Хелен Овер де Линден

В Еврокомиссии ранее заявили, что заморозка российских активов станет гарантией выплаты компенсации Украине, передает «Радиоточка НСН».

