Растоптали принципы: Каких «адских» санкций ждать России от Трампа и ЕС
В ЕС согласовали крупнейшее расширение российского санкционного списка, а Трамп продолжает пугать «адскими» санкциями в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России.
Страны Европейского союза согласовали включение в санкционный список почти 1650 физических и юридических лиц в России, сообщает Reuters. Большинство из них связаны с военно-промышленным комплексом. Среди них также значатся 77 депутатов. Данные санкции, которые предложила Европейская служба внешних связей, станут крупнейшими по количеству новых фигурантов.
ЧТО И КОМУ ЗАПРЕТЯТ
Так, по данным СМИ ограничения затронут организации, занимающиеся исследованиями и испытаниями ракет, выпуском твердого топлива и ракетных двигателей. В списки также включены производители специализированного текстиля, синтетических и углеродных волокон, применяемых в ракетных системах. Официальное утверждение нового 22 пакета санкций запланировано на 12 октября. И этот «набор» станет уже третьим с начала года со стороны европейцев.
Ограничения для отдельных людей подразумевают запрет на въезд в ЕС и блокировку активов в Евросоюзе, а в случае предприятий — полный запрет на взаимодействие с ними для европейских резидентов.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев не увидел в новой порции ограничений ничего серьезного для России.
«С тех пор не меняется ничего, 22-й или 122-й пакет санкций закончится тем же самым — провалом санкционной политики Евросоюза», - передают «Известия» его слова.
До этого послы Евросоюза впервые в истории согласовали продление санкций против РФ на три года.
Беспрецедентное продление антироссийских санкций Евросоюзом на три года лишь подтвердило враждебный настрой ЕС, который только усложняет себе жизнь и убивает остатки собственного реноме. Об этом НСН заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
«Это очередной шаг, показывающий, что Евросоюз окончательно и давно растоптал все принципы, на которых он был построен, связанные с правами человека, свободой передвижения и другими уже ничего не значащими для нынешнего поколения европейских лидеров постулатами. Подавляющее большинство людей, которые находятся под европейскими санкциями, полагаю, не собираются посещать Европу. К этим людям принадлежит и ваш покорный слуга», - отметил он.
Вместе с тем, отметил собеседник НСН, Россия готова к восстановлению отношений с ЕС.
При этом и Евросоюз иногда признает свои ошибки. Так, общий суд ЕС в сентябре частично удовлетворил иск российской певицы Полины Гагариной против персональных санкций Евросоюза. Он оставил в силе ее первоначальное включение в список в июне 2024 года и продление ограничений в сентябре того же года, но отменил оба решения об их продлении в 2025-м.
Певица Полина Гагарина потратила время и нервы на победу, хотя в таких ситуациях ей должно помогать государство, рассказал НСН юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.
«Она не первая ласточка. Уже была масса подобных прецедентов. Это обычная практика для швейцарских судов, а сейчас эта практика получила более широкое распространение в общем суде ЕС. Европа не запрещает своим адвокатам, в отличие от Великобритании, помогать россиянам оспаривать ограничения в суде. Несправедливость санкционной системы в том, что она исходит из презумпции виновности. Гагариной пришлось нанимать адвокатов, чтобы доказывать отсутствие подтверждения критериев», - объяснил он.
АДСКИЕ САНКЦИИ ТРАМПА
При этом продолжаются разговоры и об обещанных американских санкциях, которыми любит запугивать американский лидер Дональд Трамп.
Трамп примет решение о возможном введении пошлин в рамках «адских санкций» в отношении крупнейших покупателей нефти и газа из России после оценки возможных последствий и компромиссов, сообщил CBS News министр энергетики США Крис Райт.
По его словам, глава государства оценит все возможные последствия и компромиссы.
Отмечается, что Трамп «принимает все решения в самый последний момент». По данным телеканала, решение о возможном вводе пошлин президент США должен принять до 18 октября.
Пока что закон об «адских санкциях» против России — это «пугалка», и далеко не факт, что американский президент Дональд Трамп запустит эти санкции. Об этом НСН рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
«Сам по себе сигнал не очень хороший — это говорит о том, что Конгресс настроен на реакционную риторику против России. Хотя вот такого прямо суперэкономического смысла этот закон не имеет. Трампу дали инструмент борьбы с Китаем. Если он им воспользуется, то, мне кажется, Китай просто возьмет паузу. Просто так он не отвергнет эти санкции. Потому что зачем ему ссориться с США, учитывая, что Китай поставляет в Америку непомерно больше товаров, чем Америка в Китай, и терять такого партнера только ради нефти…Нефть китайцы могут купить в любой стране. Так что Китай будет думать, как поступать и как реагировать на эти санкции», — рассказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что закон об «адских санкциях» «определённо будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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