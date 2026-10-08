Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев не увидел в новой порции ограничений ничего серьезного для России.

«С тех пор не меняется ничего, 22-й или 122-й пакет санкций закончится тем же самым — провалом санкционной политики Евросоюза», - передают «Известия» его слова.



До этого послы Евросоюза впервые в истории согласовали продление санкций против РФ на три года.

Беспрецедентное продление антироссийских санкций Евросоюзом на три года лишь подтвердило враждебный настрой ЕС, который только усложняет себе жизнь и убивает остатки собственного реноме. Об этом НСН заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

«Это очередной шаг, показывающий, что Евросоюз окончательно и давно растоптал все принципы, на которых он был построен, связанные с правами человека, свободой передвижения и другими уже ничего не значащими для нынешнего поколения европейских лидеров постулатами. Подавляющее большинство людей, которые находятся под европейскими санкциями, полагаю, не собираются посещать Европу. К этим людям принадлежит и ваш покорный слуга», - отметил он.

Вместе с тем, отметил собеседник НСН, Россия готова к восстановлению отношений с ЕС.

При этом и Евросоюз иногда признает свои ошибки. Так, общий суд ЕС в сентябре частично удовлетворил иск российской певицы Полины Гагариной против персональных санкций Евросоюза. Он оставил в силе ее первоначальное включение в список в июне 2024 года и продление ограничений в сентябре того же года, но отменил оба решения об их продлении в 2025-м.

Певица Полина Гагарина потратила время и нервы на победу, хотя в таких ситуациях ей должно помогать государство, рассказал НСН юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.