Потеряем Китай? Что грозит России после закона США об «адских санкциях»
Георгий Остапкович в беседе с НСН напомнил, что пока нет гарантий, что Трамп воспользуется новыми санкциями, однако если под удар попадет Китай, то просто так он от них не отмахнется.
Пока что закон об «адских санкциях» против России — это «пугалка», и далеко не факт, что американский президент Дональд Трамп запустит эти санкции. Об этом НСН рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Палата представителей США приняла законопроект о масштабных санкциях против России. Документ также предоставляет возможность для Трампа установить пошлины в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, в том числе для Китая и Индии, пишут «Ведомости». Закон предусматривает введение первичных и вторичных санкций против России и сторон, поддерживающих конфликт на Украине. Санкции направлены против российских чиновников и их семей, иностранных граждан, российских банков и финансовых учреждений. Остапкович напомнил, что пока никто никакие санкции не ввел.
«Нужно ждать первой реакции самого Трампа. Я не исключаю, что это просто «пугалка». Ведь сами санкции никто не вводил — Трампу просто дали право их вводить. А он, как известно, абсолютно непредсказуем. Исходя из последней риторики, он говорит, что все вопросы Украины и России до выборов в Конгресс будут улажены. И я не думаю, что он теперь включит новый документ в свой арсенал. Его основная проблема сейчас, всё‑таки, — это экономическая борьба с Китаем и «пугалки» в адрес той же Индии. С точки зрения влияния санкций на отдельных персон и на «теневой флот», наши ребята уже научились их обходить. Говорить сейчас, что эти санкции будут работать и тем более окажут серьёзный удар по экономике России, я бы не стал», — рассказал он.
При этом Остапкович указал, что, если Трамп воспользуется своим новым правом и введет вторичные санкции против Китая, то в КНР могут действительно взять паузу в покупке нефти у России.
«Сам по себе сигнал не очень хороший — это говорит о том, что Конгресс настроен на реакционную риторику против России. Хотя вот такого прямо суперэкономического смысла этот закон не имеет. Трампу дали инструмент борьбы с Китаем. Если он им воспользуется, то, мне кажется, Китай просто возьмет паузу. Просто так он не отвергнет эти санкции. Потому что зачем ему ссориться с США, учитывая, что Китай поставляет в Америку непомерно больше товаров, чем Америка в Китай, и терять такого партнера только ради нефти…Нефть китайцы могут купить в любой стране. Так что Китай будет думать, как поступать и как реагировать на эти санкции», — рассказал он.
Первоначальную версию законопроекта с санкциями внесли покойный сенатора Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и демократ Ричард Блюменталь в апреле 2025 года. Так, там допускались пошлины в размере 500% как на товары из России, так и на импорт из стран, закупающих российские энергоресурсы. Однако после совещания с Белым домом текст законопроекта серьезно изменили, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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