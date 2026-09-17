Пока что закон об «адских санкциях» против России — это «пугалка», и далеко не факт, что американский президент Дональд Трамп запустит эти санкции. Об этом НСН рассказал научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Палата представителей США приняла законопроект о масштабных санкциях против России. Документ также предоставляет возможность для Трампа установить пошлины в размере до 100% для стран, покупающих российскую нефть и газ, в том числе для Китая и Индии, пишут «Ведомости». Закон предусматривает введение первичных и вторичных санкций против России и сторон, поддерживающих конфликт на Украине. Санкции направлены против российских чиновников и их семей, иностранных граждан, российских банков и финансовых учреждений. Остапкович напомнил, что пока никто никакие санкции не ввел.

«Нужно ждать первой реакции самого Трампа. Я не исключаю, что это просто «пугалка». Ведь сами санкции никто не вводил — Трампу просто дали право их вводить. А он, как известно, абсолютно непредсказуем. Исходя из последней риторики, он говорит, что все вопросы Украины и России до выборов в Конгресс будут улажены. И я не думаю, что он теперь включит новый документ в свой арсенал. Его основная проблема сейчас, всё‑таки, — это экономическая борьба с Китаем и «пугалки» в адрес той же Индии. С точки зрения влияния санкций на отдельных персон и на «теневой флот», наши ребята уже научились их обходить. Говорить сейчас, что эти санкции будут работать и тем более окажут серьёзный удар по экономике России, я бы не стал», — рассказал он.