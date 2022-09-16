Шольц намекнул на пересмотр границ ФРГ с Польшей после требований о репарациях
Канцлер Германии Олаф Шольц сделал намёк на возможность пересмотра государственной границы с Польшей, комментируя требование Варшавы о новых репарациях за разрушения во время Второй мировой войны. Как сообщает польский портал Niezalezna.pl, глава правительства ФРГ пригрозил в ответ на такие притязания инициировать изменения границ согласно историческим документам.
Канцлер напомнил о важности соглашений, подписанных в 70-ых годах прошлого века его предшественником на этом посту Вилли Брандтом о незыблемости границ между Германией и Польшей после сотен лет истории.
Ранее на этой неделе Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию о военных репарациях со стороны Германии. Сумма претензий составляет 1,3 миллиарда долларов. Варшава подчёркивает, что Польша никогда не получала компенсацию за человеческие и материальные потери во время войны.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский хочет получить репарации за Вторую мировую войну не только от Германии, но и от России.
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