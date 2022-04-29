Раскол в ЛДПР? Новый претендент в преемники Жириновского объявил конец «политики соглашательств»

РЕШЕНИЕ ПУТИНА ИЛИ КОНЕЦ УСТУПОК?

СМИ обнародовали сегодня видеообращение Александра Шерина, в котором он выразил уверенность, что выборы лидера ЛДПР - «это внутрипартийный вопрос, который мы должны самостоятельно решать без каких-либо внешних указаний или вмешательств».

«Я прекрасно понимаю, что партия должна быть конструктивной, что мы должны идти на диалог с властью, что мы обязаны поддерживать нашего президента и верховного главнокомандующего на внешнем периметре. Но если количество депутатов от ЛДПР сокращается, если наше присутствие во власти уменьшается, значит что-то идет не так, значит, политика соглашательств, уступок и договоренностей не дает никаких результатов. Именно исходя из этого я хотел бы строить концепцию работы партии ЛДПР», - подчеркнул Шерин, призвав соратников поддержать его кандидатуру.

При этом он отметил, что, как человек, который отдал «23 лучших года своей жизни», работая в команде с Жириновским, «не имеет морального права» наблюдать за происходящим со стороны.

Между тем, политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказывал мнение, что решение о преемнике Жириновского будет принимать президент России.

«Я думаю, Путин примет решение. Жириновский сегодня канонизирован как один из идеологов нынешнего режима. Ну а если он канонизирован и один из основателей современного российского государства, я думаю, что это уже не только внутрипартийное дело, кто будет его преемником», - пояснил Минченко.

При этом он не согласился с мнением СМИ, которые называли депутата Госдумы Леонида Слуцкого основным и, по сути, единственным претендентом на пост председателя ЛДПР.

«В целом вопрос еще не закрыт. Там есть сильные фигуры и помимо Слуцкого: есть губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, из депутатского корпуса – Ярослав Нилов, Алексей Диденко. На самом деле, не все так однозначно», - сказал политолог, предположив, что ЛДПР, не имея харизматичной фигуры уровня Жириновского, попытается создать «образ коллективного руководства».

Со своей стороны, гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский говорил «Радиоточке НСН», что смерть Жириновского станет очень серьезным вызовом для ЛДПР, которой придется провести ребрендинг.