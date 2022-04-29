Раскол в ЛДПР? Новый претендент в преемники Жириновского объявил конец «политики соглашательств»
Александр Шерин, которого раньше не называли в числе явных кандидатов на пост главы ЛДПР, предложил коллегам концепцию отказа от уступок и договоренностей с Путиным.
Ситуация с выбором преемника Владимира Жириновского на посту главы ЛДПР получила в пятницу неожиданный поворот.
Экс-депутат Госдумы Александр Шерин, в свое время прошедший в парламент от Рязанской области и теперь представляющий рязанское отделение ЛДПР, предложил однопартийцам поддержать его кандидатуру в качестве нового председателя.
При этом Шерин, ранее не фигурировавший в числе возможных преемников Жириновского, озвучил концепцию прекращения «соглашательства» с властями.
РЕШЕНИЕ ПУТИНА ИЛИ КОНЕЦ УСТУПОК?
СМИ обнародовали сегодня видеообращение Александра Шерина, в котором он выразил уверенность, что выборы лидера ЛДПР - «это внутрипартийный вопрос, который мы должны самостоятельно решать без каких-либо внешних указаний или вмешательств».
«Я прекрасно понимаю, что партия должна быть конструктивной, что мы должны идти на диалог с властью, что мы обязаны поддерживать нашего президента и верховного главнокомандующего на внешнем периметре. Но если количество депутатов от ЛДПР сокращается, если наше присутствие во власти уменьшается, значит что-то идет не так, значит, политика соглашательств, уступок и договоренностей не дает никаких результатов. Именно исходя из этого я хотел бы строить концепцию работы партии ЛДПР», - подчеркнул Шерин, призвав соратников поддержать его кандидатуру.
При этом он отметил, что, как человек, который отдал «23 лучших года своей жизни», работая в команде с Жириновским, «не имеет морального права» наблюдать за происходящим со стороны.
Между тем, политолог Евгений Минченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высказывал мнение, что решение о преемнике Жириновского будет принимать президент России.
«Я думаю, Путин примет решение. Жириновский сегодня канонизирован как один из идеологов нынешнего режима. Ну а если он канонизирован и один из основателей современного российского государства, я думаю, что это уже не только внутрипартийное дело, кто будет его преемником», - пояснил Минченко.
При этом он не согласился с мнением СМИ, которые называли депутата Госдумы Леонида Слуцкого основным и, по сути, единственным претендентом на пост председателя ЛДПР.
«В целом вопрос еще не закрыт. Там есть сильные фигуры и помимо Слуцкого: есть губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, из депутатского корпуса – Ярослав Нилов, Алексей Диденко. На самом деле, не все так однозначно», - сказал политолог, предположив, что ЛДПР, не имея харизматичной фигуры уровня Жириновского, попытается создать «образ коллективного руководства».
Со своей стороны, гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский говорил «Радиоточке НСН», что смерть Жириновского станет очень серьезным вызовом для ЛДПР, которой придется провести ребрендинг.
40 ДНЕЙ НА РАЗМЫШЛЕНИЕ
В числе других возможных кандидатов на пост председателя ЛДПР, помимо Слуцкого, в разных источниках назывались кандидатуры губернаторов Михаила Дегтярева и Алексея Островского, депутатов Госдумы Ярослава Нилова, Андрея Лугового и Алексея Диденко, а также телеведущего Владимира Соловьева, который, правда, уже опроверг эту информацию.
Депутат Госдумы Михаил Делягин упоминал Шерина в контексте выбора преемника Жириновского, однако, с оговорками.
«По своим деловым качеством лучшим был бы Александр Шерин, но его, так сказать, не пустили в депутаты, а из нынешней партии — Василий Власов, Ярослав Нилов», - говорил Делягин NEWS.ru, высказав мнение, что идеальным руководителем ЛДПР мог бы стать Дегтярев, однако ему это не нужно.
После кончины Жириновского Леонид Слуцкий был назначен временно исполняющим обязанности руководителя фракция ЛДПР в Госдуме.
Дегтярев известен как автор книг о пророчествах Жириновского, отрывки из которых он активно публиковал в соцсетях во время болезни политика.
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после осложнений на фоне коронавируса. В партии обещали не проводить съезд или инициировать какие-то изменения в руководстве, пока не пройдет 40 дней со смерти лидера.
Таким образом, как минимум, до 16 мая вопрос о преемнике Жириновского останется открытым.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+7 710 / сут.
Умерли
376 тыс.+161 / сут.
Выздоровели
17,5 млн+11 041 / сут.
- Пограничный пункт в Брянской области обстреляли со стороны Украины
- Глава Роспотребнадзора заявила, что пандемия в России не закончилась
- В Германии призвали запустить «Северный поток-2»
- Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года
- Парламент Гагаузской автономии Молдавии разрешил ношение георгиевской ленты
- «Руки его дрожали»: ФСБ опубликовала архивные документы о самоубийстве Гитлера
- «Боржоми» приостановила производство в Грузии
- Российские военные уничтожили завод по производству ракет в Киеве
- СМИ: Цискаридзе заменит Галкина на Первом канале
- «Казус исполнителя»: Захарова прокомментировала отмену концерта Би-2 в Омске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru