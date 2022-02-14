Делягин назвал «идеальную» замену Жириновскому в ЛДПР

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил, что заменить Владимира Жириновского в качестве лидера ЛДПР «никто не способен», сообщает NEWS.ru.

В ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернется в рабочий ритм

По его мнению, идеальным формальным руководителем партии может стать губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв, однако ему это не нужно.

«По своим деловым качеством лучшим был бы Александр Шерин, но его, так сказать, не пустили в депутаты, а из нынешней партии — Василий Власов, Ярослав Нилов», - отметил парламентарий.

Делягин добавил, что ему не могут предложить возглавить ЛДПР, так как он состоит в партии «Справедливая Россия — За правду».

Ранее в Минздраве РФ рассказали, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский, госпитализированный с коронавирусом, находится в стабильном состоянии, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:Михаил ДегтяревЛДПРВладимир Жириновский
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