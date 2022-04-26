«Путин решит!» Политолог Минченко указал, как выберут преемника Жириновского

Жириновского канонизировали как одного из идеологов нынешнего режима, поэтому решение о новом лидере ЛДПР уже не является чисто партийным делом, сказал в эфире НСН Евгений Минченко.

В ЛДПР еще не определились с преемником Владимира Жириновского, при этом ключевым в его выборе будет мнение президента РФ, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко.

Ранее «Ведомости» сообщили, что основным и, по сути, единственным претендентом на пост председателя ЛДПР является Леонид Слуцкий, который с 6 апреля занимает должность и. о. лидера фракции.

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«В целом вопрос еще не закрыт. Там есть сильные фигуры и помимо Слуцкого: есть губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, из депутатского корпуса – Ярослав Нилов, Алексей Диденко. На самом деле, не все так однозначно. Я думаю, Путин примет решение. Жириновский сегодня канонизирован как один из идеологов нынешнего режима. Ну а если он канонизирован и один из основателей современного российского государства, я думаю, что это уже не только внутрипартийное дело, кто будет его преемником», - сказал Минченко.

По его мнению, в ЛДПР сейчас нет харизматичной фигуры уровня Жириновского, поэтому в партии попытаются создать «образ коллективного руководства».

«Скорее всего, будет "распределенное руководство" - отдельно лидер партии, отдельно руководитель фракции и вице-спикер. Понятно, что харизматичной фигуры, подобной Жириновскому, у партии сегодня нет. Они сами это признают. Поэтому, скорее всего, будет попытка создания образа коллективного руководства», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после осложнений на фоне коронавируса. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.

Соловьев опроверг слухи о планах возглавить ЛДПР

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский говорил «Радиоточке НСН», что смерть Жириновского станет очень серьезным вызовом для ЛДПР, которой придется провести ребрендинг.

В начале апреля в СМИ появилась информация, что ЛДПР якобы может возглавить телеведущий Владимир Соловьев, однако он опроверг эти слухи. Накануне стало известно о предотвращении покушения на Соловьева и ряда других журналистов, которых на Западе считают пропагандистами.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинЛДПРВладимир Жириновский
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