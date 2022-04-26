«Путин решит!» Политолог Минченко указал, как выберут преемника Жириновского
Жириновского канонизировали как одного из идеологов нынешнего режима, поэтому решение о новом лидере ЛДПР уже не является чисто партийным делом, сказал в эфире НСН Евгений Минченко.
В ЛДПР еще не определились с преемником Владимира Жириновского, при этом ключевым в его выборе будет мнение президента РФ, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко.
Ранее «Ведомости» сообщили, что основным и, по сути, единственным претендентом на пост председателя ЛДПР является Леонид Слуцкий, который с 6 апреля занимает должность и. о. лидера фракции.
«В целом вопрос еще не закрыт. Там есть сильные фигуры и помимо Слуцкого: есть губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, из депутатского корпуса – Ярослав Нилов, Алексей Диденко. На самом деле, не все так однозначно. Я думаю, Путин примет решение. Жириновский сегодня канонизирован как один из идеологов нынешнего режима. Ну а если он канонизирован и один из основателей современного российского государства, я думаю, что это уже не только внутрипартийное дело, кто будет его преемником», - сказал Минченко.
По его мнению, в ЛДПР сейчас нет харизматичной фигуры уровня Жириновского, поэтому в партии попытаются создать «образ коллективного руководства».
«Скорее всего, будет "распределенное руководство" - отдельно лидер партии, отдельно руководитель фракции и вице-спикер. Понятно, что харизматичной фигуры, подобной Жириновскому, у партии сегодня нет. Они сами это признают. Поэтому, скорее всего, будет попытка создания образа коллективного руководства», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после осложнений на фоне коронавируса. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.
Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский говорил «Радиоточке НСН», что смерть Жириновского станет очень серьезным вызовом для ЛДПР, которой придется провести ребрендинг.
В начале апреля в СМИ появилась информация, что ЛДПР якобы может возглавить телеведущий Владимир Соловьев, однако он опроверг эти слухи. Накануне стало известно о предотвращении покушения на Соловьева и ряда других журналистов, которых на Западе считают пропагандистами.
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