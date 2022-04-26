«Путин решит!» Политолог Минченко указал, как выберут преемника Жириновского

В ЛДПР еще не определились с преемником Владимира Жириновского, при этом ключевым в его выборе будет мнение президента РФ, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Евгений Минченко.

Ранее «Ведомости» сообщили, что основным и, по сути, единственным претендентом на пост председателя ЛДПР является Леонид Слуцкий, который с 6 апреля занимает должность и. о. лидера фракции.