Рашкин заявил о готовности давать показания по уголовному делу

«Я уже всё сказал, это уже всё перемололи, всю страну на уши подняли, как будто других проблем нет», — заключил политик.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело о незаконной охоте.

Госдума 25 ноября приняла решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности, сообщает RT.

Коммуниста задержали в ночь на 29 октября. В автомобиле политика обнаружили почти разделанную тушу лося. Рашкин утверждал, что нашел мёртвое животное во время прогулки в лесу и собирался отвезти тушу в полицию. Позже он признался, что убил лося в Саратовской области, перепутав животное с кабаном.

