Рашкин заявил о готовности давать показания по уголовному делу
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что готов работать со следователем в рамках возбуждённого против него уголовного дела, сообщает NEWS.ru.
«Я уже всё сказал, это уже всё перемололи, всю страну на уши подняли, как будто других проблем нет», — заключил политик.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело о незаконной охоте.
Госдума 25 ноября приняла решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности, сообщает RT.
Коммуниста задержали в ночь на 29 октября. В автомобиле политика обнаружили почти разделанную тушу лося. Рашкин утверждал, что нашел мёртвое животное во время прогулки в лесу и собирался отвезти тушу в полицию. Позже он признался, что убил лося в Саратовской области, перепутав животное с кабаном.
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