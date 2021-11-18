Депутат Рашкин признался в убийстве лося
Депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области, сообщил он в видеообращении.
Как заявил политик, он перепутал животное с кабаном и выстрелил в него два раза. «В отдалении от домика фермерского хозяйства я увидел поляну, покрытую кочками и густой травой. Оставил машину, взял бинокль и решил посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг. Увидел в бинокль силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне полубоком, среди кочек, с опущенной в траву головой по направлению от меня в сторону, противоположную опушке», – рассказал парламентарий.
По его словам, он достал карабин, зарядил его и всмотрелся в прицел, однако из-за плохой видимости силуэт парнокопытного был внешне похож на крупного кабана. После того как «силуэт упал», Рашкин, по его словам, понял, что убил лося.
Как сообщалось ранее, Генпрокуратура подала представление о лишении неприкосновенности депутата из-за подозрения в незаконной охоте.
В ночь на 29 октября в Саратовской области полиция остановила автомобиль Рашкина, в его багажнике нашли убитого и почти разделанного лося. Депутат не стал проходить тест на алкогольное опьянение. По словам самого депутата, он не убивал животное, а лишь положил его в багажник, чтобы увезти в полицию. По его мнению, инцидент мог быть спланирован полицией.
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