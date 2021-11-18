Депутат Рашкин признался в убийстве лося

Депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области, сообщил он в видеообращении.

В Госдуму поступило представление о лишении депутата Рашкина неприкосновенности

Как заявил политик, он перепутал животное с кабаном и выстрелил в него два раза. «В отдалении от домика фермерского хозяйства я увидел поляну, покрытую кочками и густой травой. Оставил машину, взял бинокль и решил посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг. Увидел в бинокль силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне полубоком, среди кочек, с опущенной в траву головой по направлению от меня в сторону, противоположную опушке», – рассказал парламентарий.

По его словам, он достал карабин, зарядил его и всмотрелся в прицел, однако из-за плохой видимости силуэт парнокопытного был внешне похож на крупного кабана. После того как «силуэт упал», Рашкин, по его словам, понял, что убил лося.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура подала представление о лишении неприкосновенности депутата из-за подозрения в незаконной охоте.

В ночь на 29 октября в Саратовской области полиция остановила автомобиль Рашкина, в его багажнике нашли убитого и почти разделанного лося. Депутат не стал проходить тест на алкогольное опьянение. По словам самого депутата, он не убивал животное, а лишь положил его в багажник, чтобы увезти в полицию. По его мнению, инцидент мог быть спланирован полицией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Валерий Рашкин
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеДепутатыВалерий Рашкин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры