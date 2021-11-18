Депутат Рашкин признался в убийстве лося

Как заявил политик, он перепутал животное с кабаном и выстрелил в него два раза. «В отдалении от домика фермерского хозяйства я увидел поляну, покрытую кочками и густой травой. Оставил машину, взял бинокль и решил посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг. Увидел в бинокль силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне полубоком, среди кочек, с опущенной в траву головой по направлению от меня в сторону, противоположную опушке», – рассказал парламентарий.

По его словам, он достал карабин, зарядил его и всмотрелся в прицел, однако из-за плохой видимости силуэт парнокопытного был внешне похож на крупного кабана. После того как «силуэт упал», Рашкин, по его словам, понял, что убил лося.