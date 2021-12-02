Глава СК возбудил уголовное дело против Рашкина о незаконной охоте

Госдума 25 ноября лишила Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.

Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что лишение депутатской неприкосновенности представителя Рашкина является попыткой властей поставить его на место за акции протеста, которые он проводил в Москве.

