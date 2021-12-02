Глава СК возбудил уголовное дело против Рашкина о незаконной охоте

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Как напоминает СК, Рашкин был задержан в лесу в Саратовской области. В салоне его автомобиля находилась разделанная туша лося. По данным следствия, животное убил именно Рашкин, хотя сам депутат изначально утверждал, что обнаружил тело в лесу во время прогулки.

Рашкин подал в суд на Госдуму

Госдума 25 ноября лишила Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.

Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что лишение депутатской неприкосновенности представителя Рашкина является попыткой властей поставить его на место за акции протеста, которые он проводил в Москве.

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ФОТО: Следственный комитет России
ТЕГИ:Валерий РашкинРоссия
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