Глава СК возбудил уголовное дело против Рашкина о незаконной охоте
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против депутата КПРФ Валерия Рашкина о незаконной охоте. Об этом сообщается на сайте СК РФ.
Как напоминает СК, Рашкин был задержан в лесу в Саратовской области. В салоне его автомобиля находилась разделанная туша лося. По данным следствия, животное убил именно Рашкин, хотя сам депутат изначально утверждал, что обнаружил тело в лесу во время прогулки.
Госдума 25 ноября лишила Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности.
Бывший генпрокурор России Юрий Скуратов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что лишение депутатской неприкосновенности представителя Рашкина является попыткой властей поставить его на место за акции протеста, которые он проводил в Москве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,6 млн+32 648 / сут.
Умерли
275 тыс.+1 229 / сут.
Выздоровели
8,3 млн+33 442 / сут.
- Самолет авиакомпании «Iraqi Airways» вылетел из Багдада в Минск за мигрантами
- В России предложили ввести новые штрафы для водителей
- Самолет рейса Магадан-Новосибирск экстренно сел в Иркутске
- Защищенный смартфон для спецслужб и военных разработали в России
- Глава СК возбудил уголовное дело против Рашкина о незаконной охоте
- Эксперты выяснили, сколько денег нужно среднестатистическому россиянину для счастья
- Уголовное дело после убийства пятилетней девочки завели в Красноярске
- Правительство компенсирует Крыму ремонт объектов ТЭК, пострадавших от летних паводков
- Московский Дед Мороз рассказал, почему не носит маску
- На Алтае старшеклассник устроил стрельбу в школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru