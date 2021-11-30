Рашкин подал в суд на Госдуму

По его словам, на заседание Госдумы, на котором коммуниста лишили депутатской неприкосновенности, не были допущены его адвокаты, что и стало поводом для иска.

«Будучи не в полной мере осведомленным в юридических вопросах... Рашкин, в лице своего представителя 21 ноября 2021 года обратился к Отари Аршбе со своим заявлением о допуске его представителей — профессиональных адвокатов — на заседание комиссии по этике», — указал Обухов.

Он добавил, что Аршба отказал Рашкину «в представительстве его интересов профессиональными адвокатами», тем самым поставив «не обладающего опытом и юридическими познаниями» депутата в заведомо в неравное отношение с представителями государственного обвинения.

Госдума 25 ноября приняла решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности, сообщает RT.

