Рашкин подал в суд на Госдуму
Секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов заявил, что депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился в Тверской суд Москвы с иском к нижней палате парламента и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе, сообщает «Интерфакс».
По его словам, на заседание Госдумы, на котором коммуниста лишили депутатской неприкосновенности, не были допущены его адвокаты, что и стало поводом для иска.
«Будучи не в полной мере осведомленным в юридических вопросах... Рашкин, в лице своего представителя 21 ноября 2021 года обратился к Отари Аршбе со своим заявлением о допуске его представителей — профессиональных адвокатов — на заседание комиссии по этике», — указал Обухов.
Он добавил, что Аршба отказал Рашкину «в представительстве его интересов профессиональными адвокатами», тем самым поставив «не обладающего опытом и юридическими познаниями» депутата в заведомо в неравное отношение с представителями государственного обвинения.
Госдума 25 ноября приняла решение лишить Рашкина депутатской неприкосновенности и поддержала решение о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье «Незаконная охота» и привлечении к административной ответственности, сообщает RT.
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