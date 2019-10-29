Рар: Выход Турции из НАТО приведет к расколу организации

Такая реакция жителей Германии, считает немецкий политолог Александр Рар, связана с агитационной кампанией национальных СМИ. В беседе с НСН он пояснил, что в последнюю неделю издания активно лоббируют тему выхода Турции из состава НАТО.

«Общественное мнение здесь во многом по таким вопросам, как вот так быстро возникают, связаны с массированной кампанией, которую средства массовой информации в Германии ведут все против Турции. Это просто главная тема. Целую неделю она не сходит с полос газетных страниц. Просто Турцию обвиняют во всем: в нарушении международного права, начале войны и так далее. И никто не задумывается о самих проблемах безопасности, которые затрагивают ту же самую Турцию. Я думаю, что люди просто не задумываются, что для них будет означать разрыв с Турцией. Поэтому да, я могу себе представить 60% людей считают: “Пусть Турция уходит из НАТО, мы с ней не хотим больше работать”», - объяснил он.

Тем не менее, отметил политолог, такая позиция общества не схожа со взглядами канцлера Германии Ангелы Меркель. Рар пояснил, что политик прекрасно понимает губительные последствия изгнания Турции для НАТО.

«Но Меркель на это, конечно, никак реагировать не будет, потому что понимает все-таки, как дееспособный и прагматичный политик, что выход Турции из НАТО – это начало раскола НАТО. Турция – это не какая-то там Испания или Греция. Это стратегически жутко важная для НАТО страна, которая расположена на Черном море. Тем более, что Меркель тоже очень хорошо понимает, что Турция выйдет из НАТО и вступит в Евразийский союз, будет теснейшим образом работать с Россией. Это Меркель допустить не захочет. Но думаю, что это один из вариантов развития событий», - заключил собеседник НСН.

Напомним, что 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии. Она получила название «Источник мира». Целью операции была обозначена борьба с Рабочей партией Курдистана, которая запрещена в Турции как террористическая и террористической группировкой «Исламское государство», запрещенной на территории России. Помимо этого, «Источник мира» должен был создать вдоль всей границы зоны безопасности.

Ранее в Германии заявили, что российский президент Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны. Такое мнение высказал журналист издания Die Welt Михаэль Штюрмер. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН напомнил немецкому журналисту, что, несмотря на непривычный для Запада формат, без войны в Сирии всё же не обошлось.

