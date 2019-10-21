Die Welt: Путин победил в Сирии без войны

Журналист немецкого издания Die Welt Михаэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин смог одержать победу в Сирии, не прибегая к военным действиям, сообщает Ura.ru.

По его словам, главе государства удалось добиться того, о чем мечтало «большинство великодушных генералов на протяжении всей истории», цитирует слова колумниста Газета.ру. Aвтор нaзывaл «символичным» тот фaкт, что aмерикaнцы, эвaкуировaвшие свои бaзы из-зa прикaзa глaвнокомaндующего, встречaли российских военных, которые зaнимaли покинутые ими территории, сообщает Москва 24.

Штюрмер также выразил свою уверенность в том, что теперь «никто и ничто» не сможет помешать Путину продолжить «большую игру» за влияние на востоке, а также на европейской территории, пишут argumenti.ru. По словам журналиста, главе государства уже удалось изменить геополитическую ситуацию между Балтикой и Черным морем, сообщают Известия.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле, рассказал о цели своих переговоров с Владимиром Путиным, которые состоятся в Сочи 22 октября. Турецкий лидер подчеркнул, что ему важно добиться «разумного соглашения» с Россией. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в эфире НСН рассказал о предстоящем обсуждении странами сирийской проблематики в контексте партнерских отношений.

