«Малой кровью на чужой земле». Путин в Сирии победил по заветам Сталина

«Там были опробованы практически все современные военные технологии, которые есть у России. Это хорошо известно. Я прекрасно помню, как в день рождения Путина 7 октября практически сразу после начала операции ударили по Сирии высокоточными ракетами «Калибр». Теперь все к ним привыкли. А тогда специалисты говорили, что нет у нас таких ракет, что пролететь несколько тысяч километров и попасть по цели не может ни одна из наши ракет. Выяснилось, что может. У нас там работала стратегическая авиация. Зачем стратегической авиации, которая должна летать на больших высотах в рамках ядерного бомбометания на Соединенные Штаты, летать на театр военных действий в Сирию? А ровно за тем, чтобы устроить ей тренировку и демонстрацию сил. Зачем было идти туда флоту при том, что он у нас далеко не идеален? Но, тем не менее, «Пётр Великий» туда ходил в сопровождении соответствующей группы. Конечно, там была война», - рассказал НСН востоковед.

По словам Сатановского, одним из самых значимых итогов операции в Сирии стало предотвращение масштабной войны в Европе.

«России это дало существование на карте. Страну, которая может воевать таким образом, трогать не надо. Если бы не Сирия, то я не исключаю, что у нас была бы большая война в Европе, в том числе на Украине. Нашу большую войну с блоком НАТО де-факто остановила операция в Сирии. Попытку запереть нас в Чёрном море после того, как провалилась тема Крыма в качестве базы НАТО, торпедировало наличие баз Хмеймим и Тартус, потому что проливы сегодня не заблокируешь. В значительной мере наше нормальное сосуществование с Турцией обеспечено сегодня тем, что Турция ничего с нами в Сирии сделать не смогла. Эрдоган после того, как сбил в 2015 году один из наших самолётов, ведёт себя куда как конвенциональнее, потому что зачем ему эта хвороба на свою голову», - пояснил эксперт.