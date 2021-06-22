Путин обвинил США в организации переворота на Украине в 2014 году
Президент России Владимир Путин обвинил Соединенные Штаты в организации вооруженного переворота на Украине в 2014 году. Об этом сообщается в статье Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», которую опубликовали на сайте Кремля.
В статье президент отметил, что страны Европы поддержали вмешательство США в политическую ситуацию на Украине и спровоцировали раскол в стране. «Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции», — добавил Путин. При этом он подчеркнул, что действия США и Европы привели к вхождению Крыма в состав России.
Владимир Путин отметил, что Россия намерена восстановить партнерство со странами Европы. Он рассказал, что у них есть множество взаимных интересов.
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