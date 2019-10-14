Рар: Политиками в Германии управляют СМИ

В этом заявлении немецкий политолог Александр Рар увидел попытку обойти острые углы, чтобы не вызвать критики в свой адрес. Вместе с тем в беседе с НСН он сообщил, что преемница Меркель занимает гораздо более критичную позицию в отношении России, нежели нынешний канцлер Германии.

«Мне кажется, что она встраивается в струю мейнстримовой европейской политики. Я думаю, что она не могла что-то другое говорить, потому что на нее немедленно бы набросились поляки, прибалты. Они обвинили бы ее в том, что она подруга России. У нее очень трудное положение сейчас, потому что за ней очень следит пресса. У нее не только друзья, а есть очень много соперников, и поэтому она очень осторожничает, ничего лишнего не хочет сказать. Поэтому ожидать от нее каких-то других сенсационных заявлений очень сложно. Но у нее на самом деле в отношении России более критическая позиция, чем у самой Меркель. Это тоже надо знать. Она вообще выросла на границе с Францией в трансатлантических понятиях. С другой стороны, во внешней политике она не сильно разбирается. Она считает, что для нее самая прочная позиция, которую она может занять, это критическая в отношении России. Она не будет обижать прибалтов и поляков, которые на Германию сильно нажимают, чтобы она продолжала такой жесткий курс», - рассказал он.

Рар также пояснил, что такая риторика немецких политиков в адрес России продиктована жесткостью национальных средств массовой информации. Они, по словам политолога, привыкли нападать на тех, кто выражает желание наладить отношения с Москвой.

«Смотрите, как только один политик в Германии пытается что-то сказать другое или сказать “хватит санкций, пора их убирать” или “нужно пытаться договориться с Россией”, немедленно на него начинают нападать средства массовой информации, как стая собак просто. Поэтому политики очень осторожничают и лишнего слова в этом отношении себе не позволяют. И пока нельзя сказать, что это каким-то образом скоро изменится», - заключил собеседник НСН.

Ранее Александр Рар в эфире НСН предположил, что Аннегрет Крам-Карренбауэр, которая может стать преемницей канцлера ФРГ Ангелы Меркель, пересмотрит позицию по «Северному потоку – 2».