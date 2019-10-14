Или невежа, или лицемерит. Сенатор ответил на слова преемницы Меркель о Крыме

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене заявила, что Берлин стремится иметь добрососедские отношения с Москвой. Однако в ситуации с возвращением полуострова в состав России, по ее мнению, есть признаки нарушения международного права.

«Германия просто не может молчать. Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть», — заявила она.

Отметим, что Крамп-Карренбауэр сменила Ангелу Меркель во главе ХДС и, скорее всего, после 2021 года станет ее преемницей и на посту канцлера Германии.

В интервью НСН член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков отметил, что либо политик не знает, как именно Крым стал частью России, либо лукавит (слушайте аудио).