Или невежа, или лицемерит. Сенатор ответил на слова преемницы Меркель о Крыме
Член Совета Федерации от Крыма заявил НСН, что глава ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр просто не хочет улучшения отношений с Россией
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодежного союза Германии в Саарбрюкене заявила, что Берлин стремится иметь добрососедские отношения с Москвой. Однако в ситуации с возвращением полуострова в состав России, по ее мнению, есть признаки нарушения международного права.
«Германия просто не может молчать. Нарушение остается нарушением, и мы так и должны это называть», — заявила она.
Отметим, что Крамп-Карренбауэр сменила Ангелу Меркель во главе ХДС и, скорее всего, после 2021 года станет ее преемницей и на посту канцлера Германии.
В интервью НСН член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков отметил, что либо политик не знает, как именно Крым стал частью России, либо лукавит (слушайте аудио).
«Неглубоко она понимает ситуацию с Крымом, причины воссоединения с Россией. Плохо знает, что происходило на Украине в 2014-м году. Она не знает историю Крыма, например, тот факт, что Крым был бессовестно передан в 1954-м году безо всяких референдумов, никого тогда не спрашивали. А если Крамп-Карренбауэр знает всё это, то она явно не лицемерит. Тогда она просто не хочет улучшения отношений с Россией, подводит свою теорию под те санкции, которым она, по всей видимости, будет следовать», - отметил Цеков.
Отреагировала на заявление Крамп-Карренбауэр и депутат Госдумы Наталья Поклонская. На своей странице в соцсети она писала, что ничего нового в словах немецкого политика нет.
«Способность признавать очевидные факты и называть вещи своими именами – это удел сильных политиков, а не слабых людей», - резюмировала Поклонская.
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