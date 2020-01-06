Рар: Меркель с Путиным решат, как жить в многополярном мире
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал о значении встречи Меркель и Путина и спрогнозировал ее итоги.
Федерaльный кaнцлер ФРГ Ангелa Меркель 11 января 2020 годa посетит Россию по приглaшению российского президента Владимирa Путинa, сообщает «Интерфакс» со ссылкой нa пресс-службу Кремля.
В Кремле уточнили, что в ходе переговоров плaнируется обсудить ситуaцию в Сирии и Ливии, a тaкже эскaлaцию нaпряженности нa Ближнем Востоке из-зa aвиaудaрa СШA по aэропорту Бaгдaдa 3 янвaря.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН подчеркнул особое значение переговоров лидеров Германии и России, запланированных на 11 января, для всей Европы. Политолог назвал причины, по которым глава Германии приняла приглашение российского президента Владимира Путина встретиться в Кремле.
«Думаю, Меркель хочет европейский разговор начать с Путиным. Германия видит, что Европа должна играть более самостоятельную роль в мировой политике. Американцы вообще не консультируются со своими союзниками и обращаются с ними как с вассалами. Американцы начали конфронтацию на Ближнем Востоке, потому что отказались от договора по атомным соглашениям с Ираном. Из-за этого началась эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому Германия как лидер Европы хочет включить ЕС в миротворчество, в решении ситуации на Ближнем Востоке. Там же не только Иран, еще Сирия, Ирак. Меркель хорошо понимает, что Россия – прямой союзник Ирана, и может гораздо больше влиять на ситуацию, чем страны, которые вообще с Ираном не разговаривают – чем европейцы.
Помимо этого есть и такие вопросы, как «Северный поток-2», Украина, которые будут обсуждаться в более тесном немецко-российском формате», - отметил эксперт.
Александр Рар обратил внимание, на то, что первый визит в наступившем году немецкий канцлер Ангела Меркель совершает в Москву, демонстрируя свою заинтересованность в России как в партнере и одном из центров многополярного мира.
«Это очень важная встреча, от нее очень много зависит. И это – первая поездка г-жи Меркель за границу в этом году. Символически, что она едет в Россию. Она подчеркивает таким образом, как важна Россия, приняв приглашение Путина. Это не будет пустой разговор. Будет разговор, как жить в многополярном мире», - считает немецкий политолог.
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире НСН пояснил, почему Германия необходима России в качестве сильного внешнеполитического партнера.
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