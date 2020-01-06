Рар: Меркель с Путиным решат, как жить в многополярном мире

«Думаю, Меркель хочет европейский разговор начать с Путиным. Германия видит, что Европа должна играть более самостоятельную роль в мировой политике. Американцы вообще не консультируются со своими союзниками и обращаются с ними как с вассалами. Американцы начали конфронтацию на Ближнем Востоке, потому что отказались от договора по атомным соглашениям с Ираном. Из-за этого началась эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому Германия как лидер Европы хочет включить ЕС в миротворчество, в решении ситуации на Ближнем Востоке. Там же не только Иран, еще Сирия, Ирак. Меркель хорошо понимает, что Россия – прямой союзник Ирана, и может гораздо больше влиять на ситуацию, чем страны, которые вообще с Ираном не разговаривают – чем европейцы.

Помимо этого есть и такие вопросы, как «Северный поток-2», Украина, которые будут обсуждаться в более тесном немецко-российском формате», - отметил эксперт.