В Госдуме признались, что России нужен сильный союзник в лице Германии

3 октября 201920:55
Станислав Меркулов

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире НСН выступил с речью в честь годовщины объединения ФРГ и ГДР.

Президент России Владимир Путин поздравил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера ФРГ Ангелу Меркель с годовщиной объединения Федеративной Республики Германия (ФРГ) и Германской Демократической Республики (ГДР). Об этом сообщается на сайте Кремля. В поздравительной телеграмме Путин называет объединение Германии «событием исторического масштаба», которое ознаменовало окончание холодной войны в Европе и открыло «новую страницу в отношениях между нашими государствами». Путин также выразил уверенность, что дальнейшее развитие двусторонних отношений и российско-германского сотрудничества будет отвечать интересам народов России, Германии и всей Европы.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире НСН рассказал, что Германия необходима России в качестве сильного внешнеполитического партнера.

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«Любое государство имеет право на свое отечество, свою территорию, свое государственное строительство, немцы не исключение. Советский Союз всегда признавал, что разделение Германии – это временная ситуация, вызванная неотрегулированными итогами Второй Мировой войны. Мы выступали за объединение Германии. Мы понимаем, что такое Отечество. И мы должны признавать право других народов на это. И строить свою политику исходя из этого факта. И если мы строим многополярный мир, нам выгодно иметь многополярных игроков, в частности, сильную Германию. Потому что только сильная Германия может прекратить подчиняться США», - заключил он.

День германского единства отмечается в стране как национальный праздник с 3 октября 1990 года. В этот день в соответствии с Договором об объединении Германии ГДР вошла в состав ФРГ. Армия, флот и государственные институты ГДР были упразднены.

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