В Госдуме признались, что России нужен сильный союзник в лице Германии

«Любое государство имеет право на свое отечество, свою территорию, свое государственное строительство, немцы не исключение. Советский Союз всегда признавал, что разделение Германии – это временная ситуация, вызванная неотрегулированными итогами Второй Мировой войны. Мы выступали за объединение Германии. Мы понимаем, что такое Отечество. И мы должны признавать право других народов на это. И строить свою политику исходя из этого факта. И если мы строим многополярный мир, нам выгодно иметь многополярных игроков, в частности, сильную Германию. Потому что только сильная Германия может прекратить подчиняться США», - заключил он.

День германского единства отмечается в стране как национальный праздник с 3 октября 1990 года. В этот день в соответствии с Договором об объединении Германии ГДР вошла в состав ФРГ. Армия, флот и государственные институты ГДР были упразднены.

