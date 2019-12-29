Путин провел телефонные переговоры с Меркель
Президент России Владимир Путин по телефону провел разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Кремля.
Лидеры государств подтвердили обоюдную поддержку реализации проекта «Северный поток — 2» и отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита российского газа по территории Украины после 1 января 2020 года.
Путин и Меркель также договорились о наращивании совместных усилий в урегулировании кризиса в Ливии и Сирии при посредничестве Германии и ООН.
Главы Германии и России дали оценку обмену пленными между Украиной и Донбассом. Они позитивно восприняли формулу обмена «всех установленных на всех установленных».
Напоминаем, ранее состоялся первый за два года обмен пленными между Киевом и Донбассом. Со стороны Украины передано свыше 120 человек, ополченцы Донбасса отдали украинским властям около 80 человек.
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