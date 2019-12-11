СМИ: Меркель признала Путина победителем «нормандской встречи»

По словам Колесникова, после встречи лидеры стран-участниц переговоров направились к журналистам, и Меркель в это время сказала, обращаясь к Путину: «Сегодня ты победитель», пишет Ura.ru.

Впрочем, ранее журналист Андрей Колесников уже публиковал истории о Путина, которые позднее опровергались самим Кремлем. Так, в июле 2019 года журналист написал, что в Екатеринбурге под колеса кортежа Путина бросилась девушка. Президент вышел из машины и лично оказал ей помощь, после чего в течение пяти минут общался с подоспевшими местными жителями. Позднее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков эту версию опроверг, заявив, что девушка в Екатеринбурге действительно была, однако не бросалась под колеса, а лишь потеряла сознание во время встречи с президентом. И помощь ей оказывали квалифицированные медработники, а не сам президент.



