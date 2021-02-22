Рар: ЕС нельзя ссориться с Россией из-за Навального
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН раскрыл призыв главы германского МИДа к ЕС сохранить отношения с Россией на фоне поддержки антироссийских санкций.
Евросоюзу и России необходимо сохранить конструктивный диалог, несмотря на то, что отношения Брюсселя и Москвы находятся на «низшей точке», считает глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Об этом представитель Германии заявил на встрече с европейскими коллегами в Брюсселе, отмечает RT.
«Мы нуждаемся в России, чтобы уладить многие международные конфликты», — цитирует Мааса ТАСС.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН предположил, что Маас хочет задать тон для дискуссии на европейском совете глав внешнеполитических ведомств.
«Хотя в Европе считают Навального своим, нужно все-таки искать новые возможности, чтобы привлечь Россию к новому сотрудничеству. Это сигнал для внутриевропейского союза – тем, кто хочет оборвать отношения с Россией. Этого делать нельзя. Это не сигнал России», - убежден эксперт.
Политолог напомнил, что Европа делится на два лагеря, которые отстаивают разные позиции в отношениях с Россией.
«Одну линию поведения вынашивают Польша и Прибалтика. Они за очень жесткие санкции, в том числе, как они говорят, «сделают России очень больно». И есть другая позиция, которая также предусматривает какую-то реакцию на то, что Навального в России посадили и судят, но нельзя разрушать отношения с Россией из-за Навального. Потому что права человека – это одно, но есть и другое – отношения с суверенным государством Россия, экономические проекты и многое еще, что связывает», - напомнил Александр Рар.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН заявил, что у европейских элит должно хватить разума не исключать Россию из Совета Европы из-за лишения свободы оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, это было бы невыгодно и для европейцев.
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