Рар: ЕС нельзя ссориться с Россией из-за Навального

Политолог напомнил, что Европа делится на два лагеря, которые отстаивают разные позиции в отношениях с Россией.

«Одну линию поведения вынашивают Польша и Прибалтика. Они за очень жесткие санкции, в том числе, как они говорят, «сделают России очень больно». И есть другая позиция, которая также предусматривает какую-то реакцию на то, что Навального в России посадили и судят, но нельзя разрушать отношения с Россией из-за Навального. Потому что права человека – это одно, но есть и другое – отношения с суверенным государством Россия, экономические проекты и многое еще, что связывает», - напомнил Александр Рар.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире НСН заявил, что у европейских элит должно хватить разума не исключать Россию из Совета Европы из-за лишения свободы оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, это было бы невыгодно и для европейцев.