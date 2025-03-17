Медведев: Отправка миротворцев НАТО на Украину будет означать войну

Отправка военных стран Североатлантического альянса на помощь Украине под видом миротворцев будет означать войну с Россией, сообщил в соцсетях зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дания заявила о готовности направить миротворцев на Украину при необходимости

«Макрон и Стармер притворяются идиотами. Им снова и снова говорят, что миротворцы должны быть из стран, не входящих в НАТО», — написал он. Медведев посоветовал им советоваться с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон назвал возможные места размещения военных Запада на Украине. По его словам, Европа может направить военных без согласия с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:УкраинаНАТОДмитрий Медведев

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