США раскроют детали «сделки» с Германией по «Северному потоку-2»

Ранее СМИ сообщали о достижении договоренности по «Северному потоку-2» между Вашингтоном и Берлином, однако о деталях сделки не сообщалось.

«Я ожидаю, что Госдепартамент и другие ведомства в скором времени смогут сообщить больше информации на этот счет», — цитирует Псаки РИА Новости.

Представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему озабочен влиянием газопровода на энергетическую безопасность партнеров США, в частности, Украины. При этом Псаки не ответила на вопрос о возможных новых санкциях по «Северному потоку-2».

Ранее Bloomberg, ссылаясь на соглашение ФРГ и США по газопроводу, сообщило о намерении Берлина применить соответствующие меры, если Россия будет использовать газ «в качестве оружия или совершить агрессию против Украины». В частности, против Москвы могут быть введены санкции для ограничения экспорта энергоносителей, не исключается также ограничение поставок газа в Германию, сообщает Ura.ru.

