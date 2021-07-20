США раскроют детали «сделки» с Германией по «Северному потоку-2»
Госдепартамент США в ближайшее время выступит с заявлением относительно договоренностей между Соединенными Штатами и Германией по проекту строительства трубопровода «Северный поток-2». Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Ранее СМИ сообщали о достижении договоренности по «Северному потоку-2» между Вашингтоном и Берлином, однако о деталях сделки не сообщалось.
«Я ожидаю, что Госдепартамент и другие ведомства в скором времени смогут сообщить больше информации на этот счет», — цитирует Псаки РИА Новости.
Представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон по-прежнему озабочен влиянием газопровода на энергетическую безопасность партнеров США, в частности, Украины. При этом Псаки не ответила на вопрос о возможных новых санкциях по «Северному потоку-2».
Ранее Bloomberg, ссылаясь на соглашение ФРГ и США по газопроводу, сообщило о намерении Берлина применить соответствующие меры, если Россия будет использовать газ «в качестве оружия или совершить агрессию против Украины». В частности, против Москвы могут быть введены санкции для ограничения экспорта энергоносителей, не исключается также ограничение поставок газа в Германию, сообщает Ura.ru.
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