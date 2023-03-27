«Скандальный эпизод!»: Депутат Затулин заявил о разрыве «союза» с Арменией из-за МУС

Присоединение Армении к Римского статуту МУС станет подтверждение прозападного курса Пашиняна и разрыва с Россией, которой, однако, нельзя терять влияние в регионе, заявил НСН депутат Госдумы Константин Затулин.

Поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна после войны в Нагорном Карабахе говорит о его желании избавиться от этой территории, разорвать отношения с Россией и взять курс на сближение с Западом, однако Москве не стоит ставить крест на этом регионе, рассказал НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Песков оценил вероятность ареста Путина в Армении

24 марта Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим конституции страны. Это решение обнародовал председатель Верховного суда страны - фактически после того, как учрежденный этим статутом Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

«Власти Армении двигаются избранным курсом на сближение с Западом и дистанцирование от России, хотя все кругом завязано на Москве в вопросах безопасности армян в Карабахе. Но дело в том, что нынешняя власть Армении сдала эту территорию. Сам по себе премьер не считает армян Карабаха своими. Напротив, это подозрительная часть народа, которая в свое время дала путевку в политическую жизнь Роберту Кочаряну, Сержу Саргсяну, то есть его политическим соперникам», - сказал Затулин.

Депутат назвал скандальным эпизодом признание Римского статута, и призвал дождаться парламентского решения о ратификации.

«Это, очевидно, скандальный эпизод. Теперь во всех святцах украинских каналов активно озвучивают позицию Армении. Так себя союзники, конечно, не ведут. И для того, чтобы таким образом установить факт сегодняшних взаимоотношений, достаточно одного этого решения. Конституционный суд Армении «обезглавлен» Пашиняном, его прежнее руководство было отправлено в отставку и затерроризировано. Поэтому любая попытка сделать вид, что решение независимого органа, просто смехотворна. Сейчас Римский статут должен быть ратифицирован или не ратифицирован парламентом, и после решения уже совсем никаких сомнений не останется. При этом власти делают вид, что это необходимо для борьбы с Азербайджаном, а на самом деле это делается, как мы видим, для того, чтобы продемонстрировать лояльность по отношению к новым друзьям – Шарлям Мишелям и прочим собеседникам премьера Пашиняна», - добавил собеседник.
Пашинян: «Пятая колонна» виновна в поражении Армении в Нагорном Карабахе

При этом он считает, что Россия не должна в сложившейся ситуации отказываться от влияния в регионе. Этот вопрос, отметил депутат, требует больше внимания со стороны российских властей.

«Какими бы ни были наши отношения с Азербайджаном и Турцией, на прямую угрозу своим интересам и влиянию надо отвечать. Сегодня Азербайджан приобрел замечательный рычаг, чтобы «демонтировать» российское влияние в Армении. Каждый агрессивный шаг с азербайджанской стороны немедленно отзывается всплеском эмоций в Армении с требованием к России их защитить. А поскольку Россия предпочитает дипломатический метод, а не силовой, то следом за этим следует дискредитация России как союзника. Замечательная ситуация, при которой Азербайджан, достигая своих целей, одновременно сталкивает нас с армянским народом. Мне на Пашиняна наплевать, но на армян как народ, с которым мы дружим на протяжении сотен лет, не наплевать. И мне кажется, что на это надо было обратить больше внимания, чем это делается до сих пор. Надеюсь, что это будет сделано», - заключил Затулин.

Москва назвала неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне юридически ничтожных «ордеров» в отношении российских властей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Смирнов
ТЕГИ:Владимир ПутинКонстантин ЗатулинНикол ПашинянАрмения

Горячие новости

Все новости

партнеры