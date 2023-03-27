«Скандальный эпизод!»: Депутат Затулин заявил о разрыве «союза» с Арменией из-за МУС

При этом он считает, что Россия не должна в сложившейся ситуации отказываться от влияния в регионе. Этот вопрос, отметил депутат, требует больше внимания со стороны российских властей.

«Какими бы ни были наши отношения с Азербайджаном и Турцией, на прямую угрозу своим интересам и влиянию надо отвечать. Сегодня Азербайджан приобрел замечательный рычаг, чтобы «демонтировать» российское влияние в Армении. Каждый агрессивный шаг с азербайджанской стороны немедленно отзывается всплеском эмоций в Армении с требованием к России их защитить. А поскольку Россия предпочитает дипломатический метод, а не силовой, то следом за этим следует дискредитация России как союзника. Замечательная ситуация, при которой Азербайджан, достигая своих целей, одновременно сталкивает нас с армянским народом. Мне на Пашиняна наплевать, но на армян как народ, с которым мы дружим на протяжении сотен лет, не наплевать. И мне кажется, что на это надо было обратить больше внимания, чем это делается до сих пор. Надеюсь, что это будет сделано», - заключил Затулин.

Москва назвала неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне юридически ничтожных «ордеров» в отношении российских властей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.

