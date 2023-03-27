«Скандальный эпизод!»: Депутат Затулин заявил о разрыве «союза» с Арменией из-за МУС
Присоединение Армении к Римского статуту МУС станет подтверждение прозападного курса Пашиняна и разрыва с Россией, которой, однако, нельзя терять влияние в регионе, заявил НСН депутат Госдумы Константин Затулин.
Поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна после войны в Нагорном Карабахе говорит о его желании избавиться от этой территории, разорвать отношения с Россией и взять курс на сближение с Западом, однако Москве не стоит ставить крест на этом регионе, рассказал НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
24 марта Конституционный суд Армении признал Римский статут соответствующим конституции страны. Это решение обнародовал председатель Верховного суда страны - фактически после того, как учрежденный этим статутом Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
«Власти Армении двигаются избранным курсом на сближение с Западом и дистанцирование от России, хотя все кругом завязано на Москве в вопросах безопасности армян в Карабахе. Но дело в том, что нынешняя власть Армении сдала эту территорию. Сам по себе премьер не считает армян Карабаха своими. Напротив, это подозрительная часть народа, которая в свое время дала путевку в политическую жизнь Роберту Кочаряну, Сержу Саргсяну, то есть его политическим соперникам», - сказал Затулин.
Депутат назвал скандальным эпизодом признание Римского статута, и призвал дождаться парламентского решения о ратификации.
«Это, очевидно, скандальный эпизод. Теперь во всех святцах украинских каналов активно озвучивают позицию Армении. Так себя союзники, конечно, не ведут. И для того, чтобы таким образом установить факт сегодняшних взаимоотношений, достаточно одного этого решения. Конституционный суд Армении «обезглавлен» Пашиняном, его прежнее руководство было отправлено в отставку и затерроризировано. Поэтому любая попытка сделать вид, что решение независимого органа, просто смехотворна. Сейчас Римский статут должен быть ратифицирован или не ратифицирован парламентом, и после решения уже совсем никаких сомнений не останется. При этом власти делают вид, что это необходимо для борьбы с Азербайджаном, а на самом деле это делается, как мы видим, для того, чтобы продемонстрировать лояльность по отношению к новым друзьям – Шарлям Мишелям и прочим собеседникам премьера Пашиняна», - добавил собеседник.
При этом он считает, что Россия не должна в сложившейся ситуации отказываться от влияния в регионе. Этот вопрос, отметил депутат, требует больше внимания со стороны российских властей.
«Какими бы ни были наши отношения с Азербайджаном и Турцией, на прямую угрозу своим интересам и влиянию надо отвечать. Сегодня Азербайджан приобрел замечательный рычаг, чтобы «демонтировать» российское влияние в Армении. Каждый агрессивный шаг с азербайджанской стороны немедленно отзывается всплеском эмоций в Армении с требованием к России их защитить. А поскольку Россия предпочитает дипломатический метод, а не силовой, то следом за этим следует дискредитация России как союзника. Замечательная ситуация, при которой Азербайджан, достигая своих целей, одновременно сталкивает нас с армянским народом. Мне на Пашиняна наплевать, но на армян как народ, с которым мы дружим на протяжении сотен лет, не наплевать. И мне кажется, что на это надо было обратить больше внимания, чем это делается до сих пор. Надеюсь, что это будет сделано», - заключил Затулин.
Москва назвала неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне юридически ничтожных «ордеров» в отношении российских властей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
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