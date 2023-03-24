Песков оценил вероятность ареста Путина в Армении

По его словам, Ереван свою позицию пока не разъяснил.

«Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнёрами», - указал представитель Кремля.

Ранее председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян заявил о признании соответствующими Конституции страны обязательств, закреплённых Римским статутом МУС, сообщает RT.

Таким образом, власти Армении будут обязаны задержать на своей территории президента России Владимира Путина, а также детского омбудсмена Марию Львову-Белову, ордер на арест которых был выписан МУС.

