Песков оценил вероятность ареста Путина в Армении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские и армянские власти ещё не обсуждали признание Конституционным судом Армении юрисдикции Международного уголовного суда (МУС), пишет «Подъём».
По его словам, Ереван свою позицию пока не разъяснил.
«Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнёрами», - указал представитель Кремля.
Ранее председатель Конституционного суда Армении Арман Диланян заявил о признании соответствующими Конституции страны обязательств, закреплённых Римским статутом МУС, сообщает RT.
Таким образом, власти Армении будут обязаны задержать на своей территории президента России Владимира Путина, а также детского омбудсмена Марию Львову-Белову, ордер на арест которых был выписан МУС.
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