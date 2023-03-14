Пашинян: «Пятая колонна» виновна в поражении Армении в Нагорном Карабахе

Армения потерпела поражение в Нагорном Карабахе осенью 2020 года из-за «пятой колонны» в армии. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщило агентство ТАСС.

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Политик выразил уверенность, что данные факты совсем скоро дойдут до общественности.

Также Пашинян заявлял, что Армения обеспокоена оставлением ОДКБ своих позиций в республике. При этом он заверил, что Ереван не собирается покидать объединение.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. Политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияНикол Пашинян
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