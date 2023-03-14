Пашинян: «Пятая колонна» виновна в поражении Армении в Нагорном Карабахе
Армения потерпела поражение в Нагорном Карабахе осенью 2020 года из-за «пятой колонны» в армии. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщило агентство ТАСС.
Политик выразил уверенность, что данные факты совсем скоро дойдут до общественности.
Также Пашинян заявлял, что Армения обеспокоена оставлением ОДКБ своих позиций в республике. При этом он заверил, что Ереван не собирается покидать объединение.
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Пашиняном. Политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+9 526 / сут.
Умерли
397 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 406 / сут.
- Командир спецназа «Ахмат»: ВСУ потеряют все ресурсы при попытке контрнаступления
- Подлодку с кокаином и мертвецами выловили у берегов Колумбии
- Сейм Литвы единогласно признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией
- Аналитики подсчитали объем российских «теневых резервов» за рубежом
- «Патриотические» гособлигации могут начать выпускать в России
- Стивен Сигал назвал себя «русским на миллион процентов»
- Армения отказалась от услуг России на переговорах с Азербайджаном
- В Киеве признали невозможность серьезного наступления в Донбассе
- Умер актер из сериала «Склифосовский» Александр Толубаев
- Госдума ввела ответственность за дискредитацию добровольцев СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru