В Джорджии повторно пересчитали голоса на выборах и подтвердили победу Байдена

Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Рэффенспергер сертифицировал итоги второго пересчета голосов на прошедших выборах президента США, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство штата.

Новый подсчет затребовал штаб действующего президента Дональда Трампа, однако его результаты показали победу Байдена.

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Ранее Трамп намекнул сторонникам, что в случае поражения на выборах 2020, он заявит об участии в предстоящих выборах в 2024 году.

В ходе своего выступления перед членами Республиканской партии Трамп заявил, что последние четыре года были «прекрасными» и добавил, что он пытается сделать «еще четыре года». «Если нет, увидимся с вами через четыре года», – заключил президент.

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ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампДжо Байден
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