Axios: Трамп пропустит инаугурацию Байдена

Таким образом, глава государства пропустит все официальные церемонии, которые будут проходить в Вашингтоне. Трамп не будет ни приветствовать Байдена в Белом доме, ни присутствовать на инаугурации.

Ранее Трамп намекнул сторонникам, что в случае поражения на выборах 2020, он заявит об участии в предстоящих выборах в 2024 году.

В ходе своего выступления перед членами Республиканской партии Трамп заявил, что последние четыре года были «прекрасными» и добавил, что он пытается сделать «еще четыре года». «Если нет, увидимся с вами через четыре года», – заключил президент.

