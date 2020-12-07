Axios: Трамп пропустит инаугурацию Байдена
Действующий американский президент Дональд Трамп планирует в день инаугурации Джозефа Байдена, которая состоится 20 января, улететь из Белого дома на вертолете, сообщает портал Axios.
Затем он пересядет на самолет и отправится во Флориду, где выступит на масштабном митинге перед сторонниками. Как ожидается, там он объявит о том, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.
Таким образом, глава государства пропустит все официальные церемонии, которые будут проходить в Вашингтоне. Трамп не будет ни приветствовать Байдена в Белом доме, ни присутствовать на инаугурации.
Ранее Трамп намекнул сторонникам, что в случае поражения на выборах 2020, он заявит об участии в предстоящих выборах в 2024 году.
В ходе своего выступления перед членами Республиканской партии Трамп заявил, что последние четыре года были «прекрасными» и добавил, что он пытается сделать «еще четыре года». «Если нет, увидимся с вами через четыре года», – заключил президент.
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