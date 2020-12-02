Трамп намекнул на участие в президентских выборах в 2024 году

Действующий президент США Дональд Трамп намекнул сторонникам, что в случае поражения на выборах 2020, он заявит об участии в предстоящих выборах в 2024 году, сообщает издание Politico.

В ходе своего выступления перед членами Республиканской партии Трамп заявил, что последние четыре года были «прекрасными» и добавил, что он пытается сделать «еще четыре года». «Если нет, увидимся с вами через четыре года», – заключил президент.

Выборы президент США прошли 3 ноября. По предварительным данным победил кандидат от Демократической партии США Джо Байден. Трамп отказывается признать поражение и оспаривает результаты выборов в некоторых штатов, ссылаясь на “фальсификации”.



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ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:Республиканская Партия СШАВыборы в СШАТрамп
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