Трамп намекнул на участие в президентских выборах в 2024 году

Действующий президент США Дональд Трамп намекнул сторонникам, что в случае поражения на выборах 2020, он заявит об участии в предстоящих выборах в 2024 году, сообщает издание Politico.

В ходе своего выступления перед членами Республиканской партии Трамп заявил, что последние четыре года были «прекрасными» и добавил, что он пытается сделать «еще четыре года». «Если нет, увидимся с вами через четыре года», – заключил президент.

Выборы президент США прошли 3 ноября. По предварительным данным победил кандидат от Демократической партии США Джо Байден. Трамп отказывается признать поражение и оспаривает результаты выборов в некоторых штатов, ссылаясь на “фальсификации”.





