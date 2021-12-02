Ракетные комплексы на Курилах объяснили агрессией США
Российские береговые комплексы появились на Курилах уже давно, напомнил экс-посол России в Японии Александр Панов.
Размещение вооружений и военных на Курилах является обороной против потенциальной агрессии США, объяснил бывший посол России в Японии, японист Александр Панов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее на Курильских островах появились расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса (БРК) «Бастион». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что Россия вольна размещать на своей территории любые военные объекты.
«Не могу точно судить, на каких островах это размещено. Некоторые эксперты говорят, что это на Матуа, то есть не на тех островах, которые являются спорными с Японией. Естественно, Песков прав, мы вправе размещать [расчеты], где угодно. Если исходить из того, где они размещены, то они не направлены против Японии. Скорее всего, это имеет отношение к возможному появлению в этом регионе кораблей Соединенных Штатов Америки. Это препятствие для того, чтобы здесь находились военно-морские силы, которые могли бы угрожать России. Кроме Штатов, в этом регионе таких сил больше нет», - отметил эксперт.
По словам япониста, руководство Японии вряд ли будет выражать недовольство в связи с этим решением, особенно если размещение БРК не затронет спорные территории.
«Если это находится на острове Матуа, который не имеет никакого отношения к территориальной проблеме между Россией и Японией, то, наверное, японцы должны отреагировать достаточно спокойно. Пока я не видел никакой специфической реакции. Тем более, насколько я представляю себе наши береговые комплексы, они уже давно размещены на южно-курильских островах», - добавил экс-посол.
Ранее в Японии отменили финал серии Гран-при по фигурному катанию из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».
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