Ракетные комплексы на Курилах объяснили агрессией США

Размещение вооружений и военных на Курилах является обороной против потенциальной агрессии США, объяснил бывший посол России в Японии, японист Александр Панов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее на Курильских островах появились расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса (БРК) «Бастион». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в этой связи заявил, что Россия вольна размещать на своей территории любые военные объекты.