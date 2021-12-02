Расчеты ракетного комплекса «Бастион» заступили на дежурство на Курилах

Дежурство на острове Матуа на Курилах начали расчеты берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

Так, ракетчики будут нести круглосуточную вахту по контролю за проливными зонами и прилегающей акваторией. Большие десантные корабли Приморской флотилии разнородных сил ТОФ доставили на островную зону материальные средства и личный состав.