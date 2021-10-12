«Плохой старт». В Совфеде отвергли позицию нового премьера Японии по Курилам
Константин Косачев сообщил «Радиоточке НСН», что Фумио Кисида своими категоричными заявлениями загоняет ситуацию с мирным договором в тупик.
Новый премьер Японии Фумио Кисида своими категоричными заявлениями загоняет ситуацию по заключению мирного договора в тупик. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Ранее Кисида заявил о суверенитете Японии над южными Курилами.
«С точки зрения существа позиции здесь большой новости нет. Япония традиционно озвучивает свои претензии на Южно-Курильские острова. Но с точки зрения политики и дипломатической практики я считаю, что это не лучший старт для нового премьера и для перспектив заключения мирного договора. Складывается впечатление, что японская сторона, вроде бы подтвердив готовность продвигаться вперед в этом вопросе, начинает крайне категоричными заявлениями загонять эту ситуацию в очередной тупик. Поэтому ничего другого, кроме как неприятия этой позиции ни как переговорной, ни как сущностной я в качестве своей реакции сформулировать не могу», - заявил Косачев.
Вице-спикер Совфеда отметил, что заявление Кисиды в первую очередь было рассчитано на внутреннюю аудиторию.
«Мне представляется, что оно было сделано, чтобы успокоить эмоции, убедить собственных избирателей в том, что японская политика в российском направлении остается жесткой и требовательной. Но, по сути, еще раз повторю, это не приглашение к переговорам, это не продвижение вперед, а очень серьезный шаг назад. И это, конечно, вызывает сожаление», - отметил сенатор.
Косачев напомнил, что в ближайшее время на Курильских островах будет запущен особый налоговый режим: бизнес будет освобожден от налогов на 10 лет, причем налоговыми и таможенными льготами смогут воспользоваться не только российские предприниматели, но и иностранные инвесторы. Вице-спикер пригласил к участию в проекте все страны, включая Японию.
«Мы организуем соответствующую хозяйственную деятельность на своей территории. Условия весьма льготные и привлекательные, как для российских, так и зарубежных инвесторов. Мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные страны, включая Японию. Но дальше каждая страна может сама определяться со своей реакцией на эти условия. Если здесь не будет примешиваться политика, то у этого проекта есть очень большое и содержательное будущее. Но если кому-то захочется начинать с политики, а не с экономики, тогда это будет для такой страны временем упущенных возможностей», - заключил сенатор.
Ранее Кисида на выступлении в парламенте заявил о суверенитете Японии над южной частью Курил. Также он заявил, что нужно решить вопрос с заключением мирного договора, «не оставляя его следующим поколениям».
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