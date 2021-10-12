«Плохой старт». В Совфеде отвергли позицию нового премьера Японии по Курилам

Новый премьер Японии Фумио Кисида своими категоричными заявлениями загоняет ситуацию по заключению мирного договора в тупик. Об этом в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Ранее Кисида заявил о суверенитете Японии над южными Курилами.

«С точки зрения существа позиции здесь большой новости нет. Япония традиционно озвучивает свои претензии на Южно-Курильские острова. Но с точки зрения политики и дипломатической практики я считаю, что это не лучший старт для нового премьера и для перспектив заключения мирного договора. Складывается впечатление, что японская сторона, вроде бы подтвердив готовность продвигаться вперед в этом вопросе, начинает крайне категоричными заявлениями загонять эту ситуацию в очередной тупик. Поэтому ничего другого, кроме как неприятия этой позиции ни как переговорной, ни как сущностной я в качестве своей реакции сформулировать не могу», - заявил Косачев.

Вице-спикер Совфеда отметил, что заявление Кисиды в первую очередь было рассчитано на внутреннюю аудиторию.