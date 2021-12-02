Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменили из-за «омикрона»

Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Японии отменили из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).

Зимнюю Универсиаду-2021 отменили из-за нового штамма коронавируса

Планировалось, что соревнования пройдут в Осаке с 9 по 12 декабря.

Япония с 30 ноября закрыла въезд в страну для граждан других государств из-за штамма «омикрон», напоминает RT.

Ранее стало известно, что из-за появления нового варианта COVID-19 была отменена Зимняя Универсиада-2021 в Люцерне.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ЯпонияФигурное КатаниеКоронавирус
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