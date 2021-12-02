Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменили из-за «омикрона»
Финал серии Гран-при по фигурному катанию в Японии отменили из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе Международного союза конькобежцев (ISU).
Планировалось, что соревнования пройдут в Осаке с 9 по 12 декабря.
Япония с 30 ноября закрыла въезд в страну для граждан других государств из-за штамма «омикрон», напоминает RT.
Ранее стало известно, что из-за появления нового варианта COVID-19 была отменена Зимняя Универсиада-2021 в Люцерне.
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