Финал Гран-при по фигурному катанию в Японии отменили из-за «омикрона»

Планировалось, что соревнования пройдут в Осаке с 9 по 12 декабря.

Япония с 30 ноября закрыла въезд в страну для граждан других государств из-за штамма «омикрон», напоминает RT.

Ранее стало известно, что из-за появления нового варианта COVID-19 была отменена Зимняя Универсиада-2021 в Люцерне.

