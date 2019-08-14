Признак здорового общества. Политолог о потере интереса россиян к парламентским выборам

Социологи «Левада-центра» зафиксировали падение интереса россиян к выборам в Госдума. Согласно проведенному в июле 2019 года опросу, 41 процент граждан либо не собираются голосовать на думских выборах в 2021 году, либо не знают, кого на них поддержать. При этом, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, 24 процента респондентов не пошли бы голосовать вовсе. Отмечается, что доля не готовых голосовать россиян достигла максимума со времен предыдущих выборов в Госдуму в 2016 году.

Охлаждению общества к политике можно только порадоваться, заявил в эфире НСН экс-советник управления президента России, политолог Олег Матвейчев.

«Политизация жизни, когда люди думают о политике, хотят в каких-то выборах участвовать, это то же самое что температура для тела. Если у вас общество политизировано, это значит, что у вас температура выше, чем 36.6, это значит, что вы больны. И когда люди политикой не интересуются, это говорит о том, что у них более или менее все хорошо. Это значит что у них более или менее комфортная среда, что их все устраивает. Представьте, что у нас страна, например. внезапно начала бы интересоваться вопросом ЖКХ, какие трубы лежат, какая вода течет и так далее. Это явно свидетельствовало бы о том, что в этой сфере не все в порядке. А так мы знаем, что вода течет и холодная, и горячая, и все такое, мы на это не обращаем внимания. Радоваться надо. Самые политизированные общества – самые больные», — заметил политолог.