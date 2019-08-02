ВЦИОМ: 69% россиян одобряет разгон незаконной акции протеста в Москве

Большинство россиян, а именно 69%, согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Социологи подчёркивают, что респондентам было предложено ответить на вопрос о том, согласны или они с позицией, что в подобных ситуациях власти должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры.

Среди опрошенных жителей столицы 61% заявил, что «скорее согласны», «не согласными» оказались 26%. Показатели среди россиян: 69% и 23% соответственно, отмечает АГН «Москва».

Напомним, несогласованный митинг прошел в столице 27 июля. Сотрудниками правоохранительных органов за различные нарушения были задержаны более тысячи человек. Кроме того, после развернувшихся в Москве событий, СК комитет возбудил уголовные дела об организации массовых беспорядков и применении насилия в отношении представителей власти.

Ранее НСН писала, что несанкционированные митинги, по мнению кинорежиссера, генерального директора киноконцерна «Мосфильм» Карена Шахназарова являются сценарием по расшатыванию общества и могут привести к распаду страны.

Он отметил, что к санкционированным, согласованным с властями митингам у него вопросов нет, а вот к незаконным отношение отрицательное. По словам Шахназарова, «это провокация и попытка повторить 1991 год, когда всё начиналось с митингов и закончилось распадом страны».

