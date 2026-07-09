В возрасте 75 лет скончалась британская певица Бонни Тайлер

Напомним, что в мае 2026 года Тайлер вводили в искусственную кому после экстренной операции на кишечнике.

Мировую известность вокалистке принесли композиции Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache и Holding Out for a Hero, которая стала саундтреком к мультфильму «Шрек 2», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



