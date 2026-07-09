В возрасте 75 лет скончалась британская певица Бонни Тайлер

На 76-м году жизни скончалась жизни легендарная певица Бонни Тайлер, сообщило BBC со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном сайте исполнительницы.

В сообщении говорится, что семья артистки потрясена известием о ее внезапной кончине. Певица проходила лечение в больнице в Португалии по причине болезни.

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Напомним, что в мае 2026 года Тайлер вводили в искусственную кому после экстренной операции на кишечнике.

Мировую известность вокалистке принесли композиции Total Eclipse of the Heart, It’s a Heartache и Holding Out for a Hero, которая стала саундтреком к мультфильму «Шрек 2», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: DPA/TASS
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