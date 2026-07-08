Мадьяр заявил, что Венгрия не отправит на Украину оружие и войска

Венгрия не собирается поставлять на Украину вооружение и военных, заявил журналистам венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в Анкаре перед началом заседания лидеров стран НАТО. Об этом пишут РИА Новости.

Беседуя с журналистами, Мадьяр напомнил, что у Венгрии нет таких планов и подчеркнул, что он говорил об этом много раз.

В Венгрии главный государственный ТВ-канал приостановил вещание

При этом он указал, что его страна продолжит оказывать украинским коллегам гуманитарную помощь.

Ранее стало известно, Венгрия готова направить Украине и Молдавии официальное письмо для разблокировки одной из пяти закрытых зон в переговорном блоке о членстве в Евросоюзе, передает RT.

Помимо прочего, в рамках саммита НАТО, проходящего в Анкаре с 7 по 8 июля, были заключены контракты о поставках вооружений на 50 млрд долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
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