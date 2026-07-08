Мадьяр заявил, что Венгрия не отправит на Украину оружие и войска

Венгрия не собирается поставлять на Украину вооружение и военных, заявил журналистам венгерский премьер-министр Петер Мадьяр в Анкаре перед началом заседания лидеров стран НАТО. Об этом пишут РИА Новости.

Беседуя с журналистами, Мадьяр напомнил, что у Венгрии нет таких планов и подчеркнул, что он говорил об этом много раз.