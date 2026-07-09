Турция опровергла планы о передаче российских С-400 третьей стране
Информация о возможной передаче третьей стране российских ЗРК С-400, находящихся на вооружении Турции, не соответствует реальности, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.
«Обсуждений о передаче российских ЗРК третьей стране не ведется», — уточнил источник.
При этом ранее обозреватель турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат, близкая к правительственным кругам, сообщила, что Турция обсуждает с США возможность передачи поставленных Анкаре российских ЗРК С-400 в одну из стран Персидского залива.
Турция и Россия заключили контракт на поставку полкового комплекта С-400 в 2017 году, напоминает RT. Летом-осенью 2019 года Анкара получила данную технику.
Ранее в рамках саммита НАТО, прошедшего в Анкаре с 7 по 8 июля, были заключены контракты о поставках вооружений на 50 млрд долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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