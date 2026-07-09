Турция опровергла планы о передаче российских С-400 третьей стране

Информация о возможной передаче третьей стране российских ЗРК С-400, находящихся на вооружении Турции, не соответствует реальности, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве.

«Обсуждений о передаче российских ЗРК третьей стране не ведется», — уточнил источник.

При этом ранее обозреватель турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат, близкая к правительственным кругам, сообщила, что Турция обсуждает с США возможность передачи поставленных Анкаре российских ЗРК С-400 в одну из стран Персидского залива.