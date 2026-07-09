Минздрав РФ ввел новые правила применения анестезии в стоматологии

Согласно проекту нового приказа, в случаях, когда это обусловлено медицинскими показаниями, пациентам может быть предложена помощь с применением анестезиологических методов, таких как седация или общий наркоз, в соответствии с установленными стандартами по анестезиологии и реаниматологии.

Кроме того, в пояснительной записке к проекту предлагается пересмотреть требования по оснащению стоматологических учреждений. В частности, в стоматологических отделениях, кабинетах и лабораториях в обязательном порядке должны быть установлены автоматические наружные дефибрилляторы, комплекты средств для профилактики парентеральных инфекций среди медицинского персонала, а также медикаменты и изделия, необходимые для оказания неотложной помощи при анафилактическом шоке.

Новые правила должны вступить в силу 1 октября 2026 года.

Ранее врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами рассказал в пресс-центре НСН о рисках получения стоматологических услуг по скидкам и акциям.

