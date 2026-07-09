Набравший 99 баллов на ЕГЭ школьник решил пересдать экзамен

Ученик столичной школы №57 выразил уверенность в своих способностях и готовности достичь идеального результата. Он подчеркнул, что не смог добиться стобалльного результата из-за нелепых ошибок в задании тестовой части и в 19-м задании второй части.

Шаницын сдавал три предмета: русский язык, профильную математику и физику. В дальнейшем он планирует подавать документы в МФТИ на направление «Общая и прикладная физика».

В этом году по количеству стобалльников по одному из предметов ЕГЭ среди лидеров оказались Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край, добавляет «Радиоточка НСН».

